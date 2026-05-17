search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 13:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2026 13:08

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 36χρονος, 64χρονος και 46χρονος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

17.05.2026 13:08
odigisi-alkool

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, κατά το τελευταίο 24ωρο, πραγματοποίησαν ειδική επιχειρησιακή δράση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία βεβαιώθηκαν (815) παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε., πρωινές ώρες χθες (16-05-2026) στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ύψος Ευκαρπίας, 36χρονος, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επίδραση οινοπνεύματος (αιθυλικής αλκοόλης).

Από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, βραδινές ώρες χθες (16-05-2026) στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας (διασταύρωση Ν. Ρυσίου), συνελήφθη 64χρονος οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών κι αποχώρησε από τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να προβεί στις προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες, ενώ έπειτα από σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ευρισκόμενος υπό την επίδραση οινοπνεύματος (αιθυλικής αλκοόλης).

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (17-05-2026) στην Πολίχνη, συνελήφθη 46χρονος, καθώς οδηγούσε ευρισκόμενος υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν:

190 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα

361 παραβάσεις παράνομης στάθμευσης

128 παραβάσεις περί φορτηγών

18 παραβάσεις για Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα)

118 λοιπές παραβάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Σύλληψη 39χρονης για κλοπή από οικία και βία κατά αστυνομικού

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός πατινιού που έπεσε σε σταθμευμένο όχημα στην Ιερά ΟδόPlay Video

Φυλακές Χανίων και Αλικαρνασσού: 38χρονος κρατούμενος προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για απάνθρωπη μεταχείρηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-polakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Πολάκη προς πάσα κατεύθυνση: Δεν φεύγω από τα όργανα – Μην παραιτείστε από τον ΣΥΡΙΖΑ

odigisi-alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 36χρονος, 64χρονος και 46χρονος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

astynomia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σύλληψη 39χρονης για κλοπή από οικία και βία κατά αστυνομικού

antigoni jalla
LIFESTYLE

Καλύβα για Eurovision: «Η Αντιγόνη ήταν καλύτερη στο… mute» (Video)

patini_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός πατινιού που έπεσε σε σταθμευμένο όχημα στην Ιερά Οδό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria1-new
MEDIA

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 13:14
pavlos-polakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Πολάκη προς πάσα κατεύθυνση: Δεν φεύγω από τα όργανα – Μην παραιτείστε από τον ΣΥΡΙΖΑ

odigisi-alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 36χρονος, 64χρονος και 46χρονος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

astynomia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σύλληψη 39χρονης για κλοπή από οικία και βία κατά αστυνομικού

1 / 3