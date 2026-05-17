Βόλος: Σύλληψη 39χρονης για κλοπή από οικία και βία κατά αστυνομικού

Στη σύλληψη μίας 39χρονης γυναίκας προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Μαΐου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για υπόθεση κλοπής από οικία και βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα φέρεται να αφαίρεσε το πρωί της Πέμπτης 15 Μαΐου, από σπίτι ημεδαπής στον Βόλο, κοσμήματα καθώς και το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. Η 39χρονη εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη, ενώ κατά τη γνωστοποίηση των κατηγοριών σε βάρος της φέρεται να αντέδρασε έντονα, φωνασκώντας και απωθώντας με τα χέρια της αστυνομικό.

