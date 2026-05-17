Μουντιάλ 2026: Υψηλή τεχνολογία για να… φυτρώσει το γρασίδι στο Τέξας

Γιγάντιοι μεταλλικοί βραχίονες που κρέμονται πάνω από το γήπεδο στο στάδιο του Ντάλας εκπέμπουν ένα μωβ φως για να διασφαλίσουν ότι το χλοοτάπητας θα είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, στις 14 Ιουνίου.

Το στάδιο AT&T, το οποίο θα μετονομαστεί σε στάδιο Ντάλας για το τουρνουά, φιλοξενεί τους Κάουμποϊς του NFL στο Άρλινγκτον. Είναι ο μεγαλύτερος χώρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο με χωρητικότητα 94.000 θέσεων και θα είναι ο πιο χρησιμοποιούμενος, φιλοξενώντας εννέα αγώνες.

Όπως και σε άλλα στάδια του NFL, ο τεχνητός χλοοτάπητας έπρεπε να αντικατασταθεί με φυσικό γρασίδι, τοποθετημένο σε ένα στρώμα επιφανειακού χώματος πάχους 60 cm σε ρολά 1,20 m x 15 m. Η ποικιλία γρασιδιού προέρχεται από το Κεντάκι και καλλιεργήθηκε σε ένα αγρόκτημα στο Κολοράντο.

Ο γενικός διευθυντής του σταδίου, Τοντ Μάρτιν, δηλώνει βέβαιος ότι ο νέος χλοοτάπητας θα είναι σε ιδανική κατάσταση για τον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας.

Για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη του χόρτου έχει εγκατασταθεί ένα υπόγειο σύστημα άρδευσης, ενώ η κλιματιζόμενη οροφή του σταδίου είναι κλειστή για την προστασία των παικτών και των θεατών από την έντονη ζέστη. Το βιολετί φως διαχέεται από 18 μακριούς μεταλλικούς βραχίονες εξοπλισμένους με λαμπτήρες και συνδεδεμένους με τη δομή του σταδίου.

Αυτό το σύστημα «παρέχει όλο το φως που χρειάζεται το γρασίδι για να αναπτυχθεί άριστα. Αυτές οι κατασκευές θα ανυψώνονται τις ημέρες των αγώνων για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ορατότητας», εξήγησε ο Μάρτιν στο AFP. Ο αξιωματούχος επισκέφθηκε τα στάδια του Γουέμπλεϊ και της Τότεναμ στο Λονδίνο, τα οποία διαθέτουν παρόμοια συστήματα.

Στο Γουέμπλεϊ, οι βραχίονες είναι τοποθετημένοι σε τροχούς, ενώ στο γήπεδο της Τότεναμ ανυψώνονται με ένα υδραυλικό σύστημα από την άκρη του γηπέδου. Στο Ντάλας, οι βραχίονες είναι αγκυρωμένοι στην οροφή.

Διαβάστε επίσης:

Νεπαλέζος Σέρπα ανέβηκε στο Έβερεστ για 32η φορά σπάζοντας ξανά το ρεκόρ

ΠΑΟΚ: Μεταγραφή «βόμβα» του Νικ Καλάθη – Γιατί προτίμησε τον Δικέφαλο του Βορρά αντί της Παρτιζάν

Μουντιάλ 2026: Συνάντηση FIFA – Ιράν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη

