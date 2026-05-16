Μουντιάλ 2026: Συνάντηση FIFA – Ιράν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη

Ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, θα συναντηθεί με αξιωματούχους της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FFIRI) στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο και θα προσφέρει «διαβεβαιώσεις» σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε στο Reuters πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να παίξει και τους τρεις αγώνες των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η συμμετοχή της ομάδας στο τουρνουά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου έχει τεθεί εν αμφιβόλω από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στη χώρα, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Περισσότερα ερωτήματα προέκυψαν μετά την άρνηση εισόδου στον πρόεδρο της FFIRI, Μεχντί Τατζ, στον Καναδά για το Συνέδριο της FIFA (Βανκούβερ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λόγω των διασυνδέσεών του με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και ο Καναδάς, που συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο με το Μεξικό, χαρακτηρίζουν το IRGC ως «τρομοκρατική οντότητα» και έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θα δεχθούν άτομα που έχουν διασυνδέσεις με την επίλεκτη στρατιωτική δύναμη.

Ο Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν για νομικά και διεθνή θέματα, δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα ότι ήταν καθήκον της FIFA να διασφαλίσει ότι όλες οι ομάδες και οι αντιπροσωπείες τους θα μπορούσαν να εισέλθουν στις χώρες υποδοχής.

«Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν έχει κερδίσει το δικαίωμά της να συμμετέχει στο γήπεδο σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA», έγραψε.

«Οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην είσοδο παικτών, τεχνικού προσωπικού, αξιωματούχων της ομοσπονδίας ή βασικών μελών της ιρανικής αντιπροσωπείας θα παραβίαζε το πνεύμα και τον σκοπό του Παγκοσμίου Κυπέλλου…».

«Εάν ο διοργανωτής φορέας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι ομάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, μπορούν να εισέλθουν στη χώρα υποδοχής χωρίς διακρίσεις ή περιορισμούς και να αγωνιστούν επί ίσοις όροις, η αξιοπιστία του ίδιου του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πληγεί».

Η πηγή ανέφερε ότι η FIFA συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει ότι όλες οι ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούν να αγωνιστούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Το «εντάξει» του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι ήταν «εντάξει» με το ενδεχόμενο να παίξει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά τη σύγκρουση μεταξύ των χωρών που προκλήθηκε από αεροπορικές επιδρομές στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Το Ιράν είχε ζητήσει οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου να μεταφερθούν στο Μεξικό, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιμένει ότι όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στα αρχικά προγραμματισμένα γήπεδα.

Η ιρανική Εθνική ομάδα θα αναχωρήσει από την Τεχεράνη για ένα προπονητικό κέντρο στην Τουρκία τη Δευτέρα, πριν μεταβεί στη βάση της στις ΗΠΑ στο Kino Sports Complex στο Τούσον της Αριζόνα στις αρχές Ιουνίου.

Το Ιράν θα ξεκινήσει την αγωνιστική δράση για το Παγκόσμιο Κύπελλο παίζοντας εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες, στις 15 Ιουνίου.

