Δήμητρα Παπαδήμα: «Δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άνδρας στη ζωή μου» (Video)

Μια διαφορετική, εξομολογητική πλευρά της έδειξε η Δήμητρα Παπαδήμα στη συνέντευξή της στην Αθηναΐδα Νέγκα, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά» που προβλήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής στο Action 24.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε χωρίς ωραιοποιήσεις για τον τρόπο που βλέπει σήμερα τη ζωή, για όσα ένιωθε πως της έδιναν νόημα στο παρελθόν, αλλά και για τη σχέση της με τον έρωτα, κάνοντας μάλιστα μια δήλωση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η Δήμητρα Παπαδήμα στάθηκε αρχικά στην ηλικία και στο πώς έχει αλλάξει μέσα της η ματιά απέναντι στα πράγματα, παραδεχόμενη πως μετά τα 60 τα βλέπει όλα διαφορετικά.

«Από τώρα, από τα 60 και πάνω, τα θεωρώ όλα μάταια. Μέχρι τα 60 ήθελα να κάνω πράγματα, έδινα νόημα στη ζωή μου, ήταν το ερωτικό κομμάτι. Τώρα, ας πούμε, κοιτάω τα νέα παιδιά και τα λυπάμαι», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν προσπάθησε να «στρογγυλέψει» τη σκέψη της, αλλά μίλησε με τον δικό της, άμεσο τρόπο για μια περίοδο ζωής που για εκείνη μοιάζει να έχει χάσει την ένταση και την προσμονή που είχε κάποτε.

«Δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άνδρας»

Στη συνέχεια, η κουβέντα πέρασε στον έρωτα και στη μακρόχρονη κοινή πορεία της με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και 34 χρόνια.

«Είμαστε μαζί με τον Γιάννη 34 χρόνια. Νομίζω πως δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άνδρας στη ζωή μου. Με έχουν καψουρευτεί, μεγάλη η διαφορά. Δηλαδή όταν σου λέει ο άλλος ότι είσαι τρόπαιο, αυτό δεν είναι αγάπη».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες που είχε από πολύ μικρή ηλικία, τόσο στο εξωτερικό όσο και στον χώρο του μόντελινγκ και του κινηματογράφου, αλλά και στη στάση που κρατούσε απέναντί της ο Γιάννης Μποσταντζόγλου.

«Αυτός εδώ πέρα (σ.σ. ο Γιάννης Μποσταντζόγλου) κάτι… Αυτός είναι πολύ μωρό όμως. Είχα προτάσεις από πάρα πολύ μικρή, από 16 χρονών, από το εξωτερικό για μόντελινγκ, για ταινίες μετά και ο Γιάννης πάντα μου έλεγε “πήγαινε, μην το αφήνεις”. Δεν πήγα όμως πουθενά», ανέφερε.

