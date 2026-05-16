ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 01:50
Ο Μάθιου Μακόναχι αυτοεξορίστηκε από το Χόλιγουντ και έζησε στο Περού ως «Ματέο» για 22 ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Ο Μάθιου Μακόναχι αποκάλυψε στο podcast «No Magic Pill» ότι κάποτε αυτοεξορίστηκε από το Χόλιγουντ και έζησε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για 22 ημέρες στο Περού, όταν οι πιέσεις της πρώιμης φήμης του έγιναν πάρα πολλές για να τις διαχειριστεί.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αποκαλούνταν αποκλειστικά Ματέο, για να αποστασιοποιηθεί περαιτέρω από την ιδιότητά του ως διασημότητα.

«Έπρεπε να πατήσω στη γη», είπε. «Έτσι, έκανα κλικ. Μπουμ. Πήγα στο Περού. Έπρεπε να το βρω, να ελέγξω την επιβεβαίωση. Ήξερα ότι το είχα, απλώς έπρεπε να το αποδείξω ξανά. Και προσπάθησα να αποκρυπτογραφήσω ποιο μέρος είναι αληθινό, ποιο μέρος είναι ανοησίες».

Οι πρώτες 12 ημέρες του «προσκυνήματος» του Μακόναχι ήταν «περίεργες», αλλά το πίσω μέρος αποδείχθηκε διαφωτιστικό γι’ αυτόν, εξήγησε: «Ήμουν πλέον στο μέρος για αρκετή ώρα ώστε να σκεφτώ, “Θα μπορούσα να το ζήσω αυτό. Αυτή θα μπορούσε να είναι η ύπαρξή μου”. Μόλις πεις, “Θα μπορούσα να το κάνω αυτό”, τότε σκέφτεσαι, “Λοιπόν, μπορώ να επιστρέψω σπίτι”».

«Έπρεπε να συναναστραφώ με ανθρώπους που με γνώριζαν ως Ματέο», πρόσθεσε. «Και στο τέλος των 22 ημερών, τα δάκρυα στα μάτια τους και τα δάκρυα στα μάτια μου και οι αγκαλιές που είχαμε στη θλίψη και την ευτυχία του αποχαιρετισμού βασίζονταν όλα στον άντρα που γνώρισαν ονόματι Ματέο, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τη διασημότητα. Επιβεβαίωσε την ταυτότητά μου ότι, “Ω, το έχω ακόμα. Αυτό βασίζεται σε μένα”».

Η έξοδος του ηθοποιού στο Περού ήταν στις πρώτες μέρες της φήμης του. Θα αυτοεξοριστεί ξανά από το Χόλιγουντ χρόνια αργότερα, μετακομίζοντας την οικογένειά του στο Τέξας, αφού απογοητεύτηκε με την πόλη που περιόρισε την καριέρα του ως ηθοποιού σε ρομαντικές κομεντί, αφού έγινε γνωστός σε επιτυχίες όπως το “The Wedding Planner”, το “How to Lose a Guy in 10 Days” και άλλες.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε σε μια συζήτηση στο περιοδικό Interview πέρυσι ότι «ήταν τρομακτικό» να φύγει από το Χόλιγουντ, ενώ η καριέρα του ήταν τόσο επιτυχημένη. Σκέφτηκε μάλιστα ότι η μετακόμιση στο Τέξας θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να βρει μια νέα δουλειά.

«Νομίζω ότι θα διδάξω σε τάξεις λυκείου. Νομίζω ότι θα σπουδάσω για να γίνω μαέστρος. Νομίζω ότι θα πάω να γίνω οδηγός άγριας ζωής», είπε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι η απόφασή του να απορρίψει στη συνέχεια μια προσφορά ρομαντικής κομεντί ύψους 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων είναι αυτό που το Χόλιγουντ του είπε ότι δεν έπαιζε. «Αυτή πιθανώς θεωρήθηκε ως η πιο επαναστατική κίνηση στο Χόλιγουντ από εμένα, επειδή πραγματικά έστειλε το μήνυμα: “Δεν μπλοφάρει γαμώτο”».

