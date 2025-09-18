«Λαρτζ» ο Μάθιου ΜακΚόναχι: Απέρριψε πρόταση 14,5 εκατ. δολαρίων για ρομαντική κομεντί για να κάνει δραματικούς ρόλους

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι για το είδος των ρόλων που κυνηγούσε για να σταματήσει να θεωρείται πρωταγωνιστής μόνο ρομαντικών κομεντί.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο ίδιος, απέρριψε πρόταση 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων, για μια νέα κομεντί.

Μιλώντας στο νέο επεισόδιο του podcast «The Diary of a CEO», ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι στα μέσα της δεκαετίας του 2000 αποφάσισε να απομακρυνθεί από τις ρομαντικές κομεντί για να διεκδικήσει πιο δραματικούς ρόλους, κάτι που τον οδήγησε να αποσυρθεί στο ράντσο του στο Τέξας μαζί με τη σύζυγό του, Καμίλα Άλβες.

Matthew McConaughey Once Turned Down $14.5 Million While on a 20-Month Hiatus from Acting: 'No More Rom-Coms' https://t.co/81va2TqIm7 — People (@people) September 18, 2025

Όπως εξήγησε για μήνες δεν υπήρχε καμία επαγγελματική πρόταση, ώσπου έλαβε μία που αφορούσε ταινία δράσης-κομεντί. «8 εκατομμύρια δολάρια. Τη διάβασα. Είπα “Όχι, ευχαριστώ, αυτά είναι πράγματα που δεν θέλω πια να κάνω”», ανέφερε αρχικά.

«Ξαναέρχονται με προσφορά 10 εκατομμυρίων δολαρίων: “Όχι ευχαριστώ”. Μετά 12 εκατομμύρια δολάρια: “Παιδιά, πείτε τους ότι είπα όχι ευχαριστώ”. Έπειτα έρχονται με 14,5 εκατομμύρια δολάρια. Είπα: “Για να τη διαβάσω ξανά”», είπε αστειευόμενος. «Τη διάβασα ξανά — τα λόγια που αρνήθηκα για 8 εκατομμύρια ήταν ίδια, αλλά ήταν καλύτερα γραμμένα», συμπλήρωσε.

Ο ΜακΚόναχι πρόσθεσε: «Ήταν πιο αστεία, μπορούσα να με φανταστώ μέσα σε αυτό, θα μπορούσα να το κάνω να λειτουργήσει. Τελικά όμως είπα “Όχι”. Νομίζω ότι το να πω όχι στα 14,5 εκατομμύρια δολάρια— έναν χρόνο αφότου είχα φύγει και έλεγα “όχι άλλες ρομαντικές κομεντί” — νομίζω ότι αυτό έστειλε το μήνυμα στο Χόλιγουντ: “Ο ΜακΚόναχι δεν μπλοφάρει”».

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι η άρνησή του έδειξε στον κόσμο του Χόλιγουντ πως δεν είχε απλώς αποσυρθεί, αλλά ακολουθούσε σχέδιο. «Ήταν σαν να λένε: “Α, δεν αποσύρθηκε απλώς· έχει σχέδιο, αλλά έχει απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ. Αρνήθηκε 14,5; Άρα δεν είναι διαθέσιμος για να τον ”νοικιάσουμε”. Που είναι ενδιαφέρον — ίσως και λίγο πιο ελκυστικό», επισήμανε.

Μετά την απόφασή του, ακολούθησαν πιο απαιτητικά πρότζεκτ όπως τα «Killer Joe», «Mud», «Dallas Buyers Club», «Magic Mike», «True Detective» και «Interstellar». «Θα είχαν έρθει όλα αυτά αν δεν είχα αποσυρθεί; Όχι. Όχι, δεν θα είχαν», τόνισε ο ΜακΚόναχι.

Ο σταρ του Χόλιγουντ εξομολογήθηκε επίσης ότι, παρότι ένιωθε πίεση επειδή δεν είχε αναλάβει κανέναν ρόλο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος που έκανε, ήξερε ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στις ρομαντικές κομεντί. «Εισέπραττα ποσότητα, αλλά όχι ποιότητα», είπε, προσθέτοντας ότι χρειαζόταν «λίγη αντίσταση» για να κάνει «κάτι που θα τον τρομάξει».

Διαβάστε επίσης:

Η Μαντόνα ανακοίνωσε ένα νέο dance άλμπουμ για το 2026

Μπέλα Χαντίντ: Αποκαλύπτει τη σκληρή μάχη που δίνει με τη νόσο του Λάιμ – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της (Photos)

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Είναι συχνό φαινόμενο να παρεξηγείται μια ατάκα μου»