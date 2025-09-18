search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025
18.09.2025

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Είναι συχνό φαινόμενο να παρεξηγείται μια ατάκα μου»

Για δηλώσεις και ατάκες του που μπορεί να έχουν παρερμηνευτεί, καθώς και για τη σημασία των λέξεων μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, καλεσμένος στο Στούντιο 4 το απόγευμα της Πέμπτης.

«Τώρα τελευταία είναι συχνό φαινόμενο το να παρεξηγείται μια ατάκα μου. Επειδή γίνεται γενικά μια προσπάθεια για cancel, δεξιά και αριστερά όπου μπορείς, ναι γίνεται. Δηλαδή η τελευταία προσπάθεια ήταν όταν ένας δημοσιογράφος, του οποίου δεν θα πω το όνομα, με μετριότατα ελληνικά, που τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ ωραία, έγραψε ένα υπέροχο άρθρο για να με αποδομήσει επειδή είχα πει πως θεωρώ ότι το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια στο στόμα των αντιρατσιστών ήταν το Black Like Matters», ανέφερε ο γνωστός σκηνοθέτης.

Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί θεωρεί τη λέξη «συμπερίληψη» ρατσιστική«Όπως θεωρώ άκρως λάθος και να λένε συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας τη λέξη “συμπερίληψη”. Και αυτό είναι ρατσιστικό και λάθος. Δηλαδή όταν σου λέω να με συμπεριλάβεις κάπου, αναγνωρίζω ότι εκεί που σου ζητάω να με συμπεριλάβεις είναι δικό σου οικόπεδο και ζητάω τη συμπερίληψη», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας υποστήριξε πως οι λέξεις διατηρούν τη δύναμή τους, ακόμα και όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το νόημά τους. «Εννοώ πως ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους. Ούτε στη στρατηγική ούτε στον προγραμματισμό του μυαλού μας. Είναι σαν αυτό με το βάρος, όπου αν πεις πως θέλεις να χάσεις πέντε κιλά θα τα ξαναπάρεις. Γιατί ο εγκέφαλος σου είναι προγραμματισμένος να βρίσκει ό,τι χάνει», κατέληξε.

Metron Analysis: Δεν «γύρισαν το κλίμα» τα μέτρα της ΔΕΘ, σε πτώση η ΝΔ – Πoλιτική αλλαγή ζητούν πάνω από 6 στους 10

Metron Analysis: Υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες

Μπλόκο στο λιμάνι της Ραβένα: Εργαζόμενοι απέτρεψαν την αποστολή πυρομαχικών στο Ισραήλ

Σάλος από τη μυστική συνάντηση Ερντογάν με τον γιο του Τραμπ – Κάνουν μπίζνες, λέει ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης

MRB: Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Σαμαρά ή Τσίπρα

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

