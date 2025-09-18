Ξέσπασε η Αθηνά Οικονομάκου – «Να τολμήσει να πει μπροστά μου αυτά που λέει κρυμμένη πίσω από ένα πληκτρολόγιο»

Έχει φανατικούς θαυμαστές αλλά και εμμονικούς haters με αρκετούς χρήστες του διαδικτύου να τη σχολιάζουν αρνητικά ουκ ολίγες φορές στα social media.

Ο λόγος για την Αθηνά Οικονομάκου η οποία δεν διστάζει να απαντήσει σε κάποιους από αυτούς και μάλιστα, δημοσίως!

Η ηθοποιός δημοσίευσε, λοιπόν, σε story της στο Instagram το σχόλιο ενός χρήστη του διαδικτύου, το οποίο ανέφερε τα εξής:

«Δεν είναι με λεφτά που έχεις βγάλεις από τον “ιδρώτα” σου, είναι όλα χορηγούμενα αυτά που δείχνεις και διαφημίζεις. Από τα γυαλιά που φοράς, μέχρι τα ταξίδια που πας. Σε πληρώνουν για να ανεβάζεις post με πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και κανόνες. Από την ιδιότητα της ηθοποιού, αν την ασκούσες, ακόμη στη Σκάλα Λακωνίας θα ήσουν. Για να ξέρουμε τι λέμε».

Η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε σε αυτό το σχόλιο χωρίς να κρύψει την αγανάκτησή της για όλους εκείνους που πίσω από την ανωνυμία του πληκτρολογίου γίνονται συστηματικά αγενείς και προσβλητικοί.

«Επειδή σπανίως μεν, αλλά ως Μανιάτισσα καμιά φορά μου γυρνάει το μάτι… Πολύ θα ήθελα μία φορά, μία (γιατί ως επί το πλείστον γυναίκες είναι), να τολμήσει να πει μπροστά μου αυτά που λέει κρυμμένη πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Περιμένω. Καρφάκι δεν μου καίγεται, αλλά μιας και σήμερα μιλάμε ανοιχτά, θέλω να πω εκ μέρους πολλών εδώ μέσα, πως μπουχτίσαμε πια μαζί σας!!!» έγραψε.

Λίγη ώρα αργότερα, η Αθηνά Οικονομάκου επανήλθε με ένα νέο story, εξηγώντας ότι δεν θα πρέπει κανείς να ανέχεται τοξικές και προσβλητικές συμπεριφορές, πίσω από τις οποίες υπάρχει βία που δεν θα πρέπει να μένει χωρίς συνέπειες. Τόνισε δε, ότι την ίδια δεν την αγγίζουν τέτοια σχόλια, ωστόσο, θεωρεί χρέος της να βοηθήσει άλλους ώστε να αντιδράσουν, να βάλουν όρια και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

«Δεν ανέβασα τα προηγούμενα stories επειδή θίχτηκα. Αντέδρασα δημόσια ηθελημένα και συνειδητά, γιατί όλα έχουν όρια και συνέπειες. Θέλω τα παιδιά μου, και τα δικά σου τα παιδιά να μάθουν πως όταν κάποιος παραβιάζει τα όριά τους, όταν τους προσβάλει και τους κακοποιεί σωματικά ή λεκτικά έχουν το δικαίωμα να πουν STOP. Ξέρω πως η κοινωνία δεν αλλάζει με ένα δικό μου story. Αλλά αν έστω κι ένας άνθρωπος σκεφτεί λίγο πριν ξαναπροσβάλει, τότε άξιζε. Γιατί πίσω από μια ειρωνεία κρύβεται βία και η βία έχει συνέπειες. Έχω κάνει 13 χρόνια ψυχοθεραπεία και έμαθα να μη με αγγίζουν τέτοια σχόλια. Αυτή τη δύναμη, όμως, τη χρησιμοποιώ για να δείχνω δρόμους: Σε σένα που σε κοροϊδεύουν στο σχολείο. Σε σένα που σε παρενοχλούν στη δουλειά. Σε σένα που σε υποτιμά και σε μειώνει ο σύντροφός σου. Υπάρχει κι άλλος δρόμος. Όχι μόνο της αδιαφορίας, αλλά και της αντίδρασης. Της φωνής. Του ξεμπροστιάσματος. Γιατί η σιωπή πολλές φορές συντηρεί την τοξικότητα.

Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Υπερασπίζομαι το δικαίωμα όλων μας να ζούμε σε μια αξιοπρεπή κοινωνία. Καλό βράδυ! Το θέμα θεωρείται λήξαν» έγραψε.

