Metallica στο ΟΑΚΑ: Ο κιθαρίστας των Gojira εμφανίστηκε με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»

Με την μπλούζα της συνέλευσης «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» εμφανίστηκε ο κιθαρίστας των Gojira, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συναυλίας των Metallica το ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, ο Τζο Ντουπλαντιέ, του γνωστού γαλλικού groove metal συγκροτήματος, φόρεσε την μπλούζα που απεικονίζει τον φανοστάτη με τους τρεις έρωτες, που βρισκόταν στην πλατεία πριν απομακρυνθεί και ξεκινήσουν οι εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Ο αγώνας για την πλατεία, ο αγώνας για τα Εξάρχεια δεν αφορά τα στενά όρια της γειτονιάς και της πόλης. Είναι κάτι πιο συνολικό. Είναι αγώνας για ζωή και ελευθερία.

Αναμένοντας τη μεγάλη συναυλία που θα γίνει μόλις φύγουν οι λαμαρίνες, με σύμβολο τους τρεις έρωτες, πορεία την Παρασκευή, γράφει η συλλογικότητα σε ανάρτησή της.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στην πορεία την Παρασκευή (22/5).

Διαβάστε επίσης:

Metallica: Κι όμως… προκάλεσαν σεισμό με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Τι είναι τα «concert quakes» που κατέγραψε το Αστεροσκοπείο Αθηνών (Video)

Φρενίτιδα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica: Γεμίζει το ΟΑΚΑ, όλα τα έκτακτα μέτρα (Photos/Video)

Metallica: Απόψε η τεράστια συναυλία των θρύλων της metal στο ΟΑΚΑ – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις



