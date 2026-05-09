Metallica: Απόψε η τεράστια συναυλία των θρύλων της metal στο ΟΑΚΑ – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λίγες ώρες απομένουν από την μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα, η οποία και αυτή τη φορά αναμένεται να γράψει ιστορία. Ολόκληρη η πόλη χορεύει από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (09.05.2026) σε ρυθμούς metal, μιας και το ιστορικό συγκρότημα θα κάνει την πρώτη στάση της περιοδείας του «M72 World Tour» στο ΟΑΚΑ, καταγράφοντας παράλληλα την 5η τους εμφάνιση του στη χώρα.

Έχουν περάσει 16 χρόνια από την τελευταία εμφάνιση των Metallica στην Ελλάδα. Σήμερα, το ΟΑΚΑ αναμένεται να «παραλύσει» καθώς θα δώσουν το παρών πάνω από 80.000 άτομα από κάθε άκρη της χώρας.

Μία μικρή γεύση για το τι πρόκειται να συμβεί απόψε, έδωσαν ήδη οι θαυμαστές των Metallica στο pop up κατάστημα που άνοιξε το πρωί της Παρασκευής στην Τεχνόπολη.

Ουρές χιλιομέτρων στήθηκαν για να αγοράσουν ένα μπλουζάκι, έναν δίσκο ή μία αφίσα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.

Η εντυπωσιακή κυκλική σκηνή της περιοδείας έχει ήδη πάρει τη θέση της στο κέντρο του σταδίου με τις δοκιμές ήχου να δίνουν τον παλμό της βραδιάς. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της σκηνής προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία 360° επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει το συγκρότημα από κάθε σημείο του ΟΑΚΑ.

Οι πύλες του σταδίου αναμένεται να ανοίξουν στις 16:00, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 18:00.

Στη συνέχεια, στις 19:00, θα πάρουν την σκυτάλη οι Gojira ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 20:30.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands». Από το 2017, το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, μέσω της πρωτοβουλίας «Metallica Scholars», καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Η ιστορία των Metallica με την Ελλάδα ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 1993, στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη.

Η επόμενη συναυλία έγινε στη Ριζούπολη το 1999 και έπειτα στη Ριζούπολη το 1999 και το Rockwave Festival 2007. Η τελευταία ήταν το 2010 στη Μαλακάσα.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, το συγκρότημα ανέβασε ανάρτηση στα social media, ξεσηκώνοντας το κοινό του.

«Αθήνα ξύπνα, σήμερα θα δεις τους Metallica», έγραψαν στη λεζάντα.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΟΑΚΑ, ενημερώνει ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών κατά το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), και έχοντας πάντοτε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητριών, των αθλητών, των αθλουμένων, των επισκεπτών και των φιλάθλων, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα.

Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης και της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, θα θέλαμε θερμά τη συνεργασία και τη συμβολή όλων, ώστε η παρουσία και η επίσκεψή σας στο ΟΑΚΑ να αποτελέσει μία ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία.

Παρακαλούμε θερμά για την πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού του ΟΑΚΑ, ενώ συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η αποφυγή προσέγγισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος με ιδιωτικά οχήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της περιοχής.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση, τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών. Συνιστάται η αποφυγή προσέγγισης με ιδιωτικά οχήματα Διευκολύνουμε την κυκλοφορία – Αποσυμφορούμε την περιοχή».

Παρατείνονται τα δρομολόγια στη Γραμμή 1 λόγω της μεγάλης συναυλίας

Τροποποιήσεις ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ στα δρομολόγια των συρμών το Σάββατο (9/5) λόγω της μεγάλης συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε ότι θα παραταθούν τα δρομολόγια ανάλογα με τη ροή αποχώρησης όσων βρεθούν στη συναυλία.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών», αναφέρει η ανακοίνωση.

