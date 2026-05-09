Μαρία Κανελλοπούλου: «Έφυγα από το χωριό μου λόγω χούντας» (Video)

H Μαρία Κανελλοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή Καλύτερα αργά με την Αθηναϊδα Νέγκα, που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο πρόγραμμα του Action 24.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η έμπειρη ηθοποιός γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, την απόφαση να φύγει από το χωριό της, λόγω της χούντας, για να ‘ρθει στην Αθήνα και για την απώλεια της μητέρας της.

Ειδικότερα, η Μαρία Κανελλοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως έφυγα από το χωριό μου λόγω της χούντας, ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ήταν καλύτερα να εξαφανιστείς στην Αθήνα, γιατί εδώ χανόσουν πιο εύκολα. Έτσι, ο πατέρας μου που ήταν ήδη χήρος, γιατί είχε μεσολαβήσει ο θάνατος της μητέρας μου, πήρε τα δυο του κορίτσια αποφασισμένος να πάμε στην Αθήνα όπου υπήρχαν άλλες δυνατότητες για σπουδές. Ήθελε πάρα πολύ να σπουδάσουμε.

Η αδελφή μου έκανε το “χρέος” της, εγώ εντάξει… Ο μπαμπάς μου ήταν θεατρόφιλος, πολύ γλυκός άνθρωπος, του άρεσαν οι τέχνες και μας έμαθε διάφορα πράγματα. Φτωχός άνθρωπος, δημοκράτης.

Το πένθος υπήρχε στη ζωή μου λόγω του θανάτου της μητέρας μου και έγινα ένα μικρό κορίτσι που ακολουθούσα τις χήρες. Τους χρωστάω πάρα πολλά γιατί ως μικρή μου έμαθαν πως να ανάβω τα καντήλια, πως να μην τα παίρνει ο αέρας, πως να στέκονται τα λουλούδια στα ανθοδοχειάκια και τα λοιπά. Αυτό είναι βασικό για μένα, τελετουργικό και θεμελιακό για τον τρόπο που μεγαλώνεις πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαρία Κανελλοπούλου στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα το βράδυ της Παρασκευής.

Εκείνο που μαθαίνεις και είναι σημαντικό είναι ότι η ζωή είναι πιο δυνατή από τον θάνατο. Γιατί μεγαλώνεις, ερωτεύεσαι, κάνεις σκανταλιές και κοπάνες από το σχολείο αλλά με ένα βαθύ τραύμα πάντα. Δηλαδή κλαίω πάρα πολύ εύκολα, με συγκινούν ιστορίες αγνώστων ανθρώπων.

