Η αναγγελία του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα – Δείτε πού παντρεύονται

Στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου» δημοσιεύτηκε η αναγγελία του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Παρόλο που δημοσιεύματα ήθελαν την ηθοποιό και τον σύντροφό της να παντρεύονται στην Πάρο, τελικά η δημοσίευση της αναγγελίας αποκάλυψε ότι ο γάμος θα γίνει τελικά στην Αττική.

Πιο συγκεκριμένα η αγγελία, την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας το Espressonews, αναφέρει: «Ο BrunoCerellaτου ClaudioFernandoCerellaκαι της ClaudiaVivianaτο γένος Val, που γεννήθηκε στην BahiaBlancaτης Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα είναι ζευγάρι εδώ και δύο χρόνια περίπου και ετοιμάζονται πυρετωδώς για την επισημοποίηση της σχέσης τους.

