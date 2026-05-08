Η αναγγελία του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα – Δείτε πού παντρεύονται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου» δημοσιεύτηκε η αναγγελία του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.
Παρόλο που δημοσιεύματα ήθελαν την ηθοποιό και τον σύντροφό της να παντρεύονται στην Πάρο, τελικά η δημοσίευση της αναγγελίας αποκάλυψε ότι ο γάμος θα γίνει τελικά στην Αττική.
Πιο συγκεκριμένα η αγγελία, την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας το Espressonews, αναφέρει: «Ο BrunoCerellaτου ClaudioFernandoCerellaκαι της ClaudiaVivianaτο γένος Val, που γεννήθηκε στην BahiaBlancaτης Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα είναι ζευγάρι εδώ και δύο χρόνια περίπου και ετοιμάζονται πυρετωδώς για την επισημοποίηση της σχέσης τους.
Διαβάστε επίσης:
Κάτια Δανδουλάκη: «Κάνω όνειρα για τα επόμενα 50 χρόνια, εδώ πέφτει γέλιο» (Video)
Απορρίφθηκε η μήνυση κατά του Γουίλ Σμιθ για σεξουαλική παρενόχληση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.