search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 08:52

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Μπρούνο Τσερέλα και Αθηνά Οικονομάκου: «Είναι μια ιστορία αγάπης βγαλμένη από παραμύθι» (video)

04.05.2026 08:52
ikonomakou-tserela1-new

Τη συνέντευξη του Μπρούνο Τσερέλα στο podcast της Ντορέττας Παπαδημητρίου σχολίασε η παρέα του Happy Day στον Alpha με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να δίνει έμφαση στη δήλωσή του για την καρμική γνωριμία με την ηθοποιό.

«Το να της δεις στην τηλεόραση και να πεις “εγώ αυτή θα τη γνωρίσω” και τώρα να την παντρεύεσαι, είναι ιστορία αγάπης βγαλμένη από ταινία, εμένα μου αρέσει», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Αυτό που είπε για τα παιδιά της ότι : εγώ θέλω να είμαι ένας καλός άνθρωπος στο περιβάλλον τους, μια πατρική φιγούρα, γιατί τα παιδιά έχουν μπαμπά εννοείται, αλλά αν προκύψει, γιατί όχι, να γίνω και μπαμπάς.

Της αφήνει ξεκάθαρα την επιλογή και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη φάση ζουν στα μέλια. Στα ταξίδια, στο πήγαινε – έλα, δεν είναι εύκολο. Όταν έρχεται ένα μωράκι, αυτό αλλάζει για ένα διάστημα», πρόσθεσε σε άλλο σημείο η παρουσιάστρια του Alpha.

Η δήλωση του Μπρούνο Τσερέλα για την γνωριμία με την Αθηνά Οικονομάκου.

«Μοιάζει σαν να είναι το πεπρωμένο μας. Μια μέρα ήμουν στην Αθήνα και έβλεπα τηλεόραση, έψαχνα μουσική γιατί δεν καταλάβαινα τίποτα στα ελληνικά. Και έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη και έγραφε «Αθηνά Οικονομάκου». Δεν μπορούσα να το διαβάσω και το έβαλα στο Google Translate. Μετά από 20 ημέρες της έστειλα μήνυμα, την ρώτησα πως είναι, ότι είδα το προφίλ της, τη ζωή της, τα παιδιά της.

Ξεκινήσαμε να μιλάμε φυσιολογικά και μετά από 4 μήνες που μιλούσαμε, γνωριστήκαμε από κοντά. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, όλα ήταν πολύ καθαρά και όμορφα».

Διαβάστε επίσης

Κάτια Ζυγούλη: «Θέλω να διδάξω στα παιδιά μου ότι δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους»

Δημήτρης Πανόπουλος: «Έχασα συγγενικό μου πρόσωπο από νευρική ανορεξία» (video)

YFSF: Ραφαηλίδης, Κατσαφάδου και Biased Beast έριξαν το πλατό (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
notis_mitarakis277
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο… φανερό δείπνο με βουλευτές ετοιμάζει ο Μηταράκης

Audio Visual
BUSINESS

Audio Visual: Αύξηση πωλήσεων αλλά επιστροφή σε ζημιές εν μέσω στρατηγικού μετασχηματισμού δραστηριοτήτων

Επεισόδια στις φυλακές Αυλώνα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πούτιν, Τραμπ και ΝΑΤΟ, το γεωπολιτικό παζλ που τρομάζει την Ευρώπη

xrimatistirio-234
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ρεκόρ επιδόσεων για τους ισχυρούς και πιέσεις για τους υπόλοιπους σε μια αγορά δύο ταχυτήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

paschalis-new
LIFESTYLE

Πασχάλης για Eurovision 2026: «Το τραγούδι του Akyla δεν θα το ψηφίσουν οι επιτροπές» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:29
notis_mitarakis277
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο… φανερό δείπνο με βουλευτές ετοιμάζει ο Μηταράκης

Audio Visual
BUSINESS

Audio Visual: Αύξηση πωλήσεων αλλά επιστροφή σε ζημιές εν μέσω στρατηγικού μετασχηματισμού δραστηριοτήτων

Επεισόδια στις φυλακές Αυλώνα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)

1 / 3