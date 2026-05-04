Τη συνέντευξη του Μπρούνο Τσερέλα στο podcast της Ντορέττας Παπαδημητρίου σχολίασε η παρέα του Happy Day στον Alpha με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να δίνει έμφαση στη δήλωσή του για την καρμική γνωριμία με την ηθοποιό.

«Το να της δεις στην τηλεόραση και να πεις “εγώ αυτή θα τη γνωρίσω” και τώρα να την παντρεύεσαι, είναι ιστορία αγάπης βγαλμένη από ταινία, εμένα μου αρέσει», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Αυτό που είπε για τα παιδιά της ότι : εγώ θέλω να είμαι ένας καλός άνθρωπος στο περιβάλλον τους, μια πατρική φιγούρα, γιατί τα παιδιά έχουν μπαμπά εννοείται, αλλά αν προκύψει, γιατί όχι, να γίνω και μπαμπάς.

Της αφήνει ξεκάθαρα την επιλογή και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη φάση ζουν στα μέλια. Στα ταξίδια, στο πήγαινε – έλα, δεν είναι εύκολο. Όταν έρχεται ένα μωράκι, αυτό αλλάζει για ένα διάστημα», πρόσθεσε σε άλλο σημείο η παρουσιάστρια του Alpha.

Η δήλωση του Μπρούνο Τσερέλα για την γνωριμία με την Αθηνά Οικονομάκου.

«Μοιάζει σαν να είναι το πεπρωμένο μας. Μια μέρα ήμουν στην Αθήνα και έβλεπα τηλεόραση, έψαχνα μουσική γιατί δεν καταλάβαινα τίποτα στα ελληνικά. Και έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη και έγραφε «Αθηνά Οικονομάκου». Δεν μπορούσα να το διαβάσω και το έβαλα στο Google Translate. Μετά από 20 ημέρες της έστειλα μήνυμα, την ρώτησα πως είναι, ότι είδα το προφίλ της, τη ζωή της, τα παιδιά της.

Ξεκινήσαμε να μιλάμε φυσιολογικά και μετά από 4 μήνες που μιλούσαμε, γνωριστήκαμε από κοντά. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, όλα ήταν πολύ καθαρά και όμορφα».

