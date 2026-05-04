ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:27
Δημήτρης Πανόπουλος: «Έχασα συγγενικό μου πρόσωπο από νευρική ανορεξία» (video)

«Υπάρχουν, δυστυχώς, πάρα πολλά παιδιά που περνάνε νευρική ανορεξία και δεν τα καταφέρνουν», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Με αφορμή τη συνέντευξη της Νάντιας Καρβέλη στο WeekEnd Live, ο Δημήτρης Πανόπουλος προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη νευρική ανορεξία το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε on air ότι έχασε συγγενικό του πρόσωπο από τη συγκεκριμένη διαταραχή.

«Η νευρική ανορεξία, επειδή πριν από μερικούς μήνες εγώ έχασα συγγενικό μου πρόσωπο από νευρική ανορεξία, είναι Γολγοθάς», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Το να ανεβαίνεις χρόνια, το να ανεβαίνεις σιωπηλά, κάνεις προσπάθειες εσύ, κάνουν προσπάθειες οι κοντινοί σου άνθρωποι, η οικογένειά σου, σε βλέπουν, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας, πέρα από τον εαυτό σου».

«Μόνο ο εαυτός σου μπορεί να σε βοηθήσει. Και υπάρχουν, δυστυχώς, πάρα πολλά παιδιά που το περνάνε και δεν τα καταφέρνουν» είπε κλείνοντας ο Δημήτρης Πανόπουλος.

