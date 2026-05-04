Στην πολιτική διαδρομή του ο Αλέξης Τσίπρας συγκρούστηκε αρκετές φορές με μέσα ενημέρωσης με αποκορύφωμα τη διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών.

Η σχέση του με τον Σκάι δεν ήταν ποτέ ομαλή. Όμως η δημοσιοποίηση του ηλεκτρονικού του μηνύματος προς τις Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, με το οποίο αρνήθηκε να μετάσχει στο ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» του ΣΚΑΪ μιλώντας ευθέως για «δολοφονία χαρακτήρα», άνοιξε ένα μέτωπο που ζημιώνει πρωτίστως τον ίδιο. Και αυτό γιατί επανέφερε στη συλλογική μνήμη μια εικόνα που πολλοί δίπλα του παλεύουν εδώ και μήνες να αφήσουν πίσω, τον Τσίπρα του 2015, που χαρακτήριζε δημοσιογράφους και έβλεπε παντού «εργολάβους».

Η απάντηση των δύο δημοσιογράφων στην κατηγορία του Αλέξη Τσίπρα ότι αυτές ευθύνονται για το σύνθημα που χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία ως τότε αντιπολίτευση, ότι δηλαδή έκανε ανταλλαγή των συντάξεων με τη συμφωνία των Πρεσπών ήταν καθαρή. Υπενθύμισαν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες της «Τελευταίας Μπλόφας» δεν υπάρχει η συσχέτιση Πρεσπών-συντάξεων που επικαλείται ο πρώην πρωθυπουργός, ότι το ντοκιμαντέρ στηρίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες πρωταγωνιστών της εποχής, ανάμεσά τους και υπουργών της δικής του κυβέρνησης, και ότι η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή.

Η σύγκρουση αυτή έρχεται λίγο πριν ο κύριος Τσίπρας ανακοινώσει το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Όταν μετά από αρκετά χρόνια ομαλοποίησης των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης ο πρώην πρωθυπουργός μιλά ξανά για «εντολές» που δίνονται στους δημοσιογράφους, για συνειδητή διαστρέβλωση της αλήθειας , και για δολοφονία χαρακτήρων ενεργοποιεί αχρείαστες μνήμες για τη θητεία 2015-2019. Και αυτό την ώρα που ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να συστηθεί ξανά ως ώριμη και μετριοπαθής φωνή σε ένα κοινό που τον έχει κρίνει ήδη δυο φορές.

Το πολιτικό πρόβλημα

Εδώ ακριβώς αρχίζει και το πολιτικό πρόβλημα που θα εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Το rebranding που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας στηρίζεται σε ένα κεντρικό αξίωμα, στο ότι η νέα του εμφάνιση κοιτάζει εμπρός, με ανανεωμένη ιδεολογική γλώσσα, προτεραιότητα στον κόσμο της εργασίας και φιλοδοξία για κυβερνώσα Αριστερά.

Η ίδια η πρωτομαγιάτικη παρουσίαση του Μανιφέστου περιέγραφε ως κεντρική επιδίωξη τη συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου.

Με τη χθεσινή σύγκρουση, όμως, η συζήτηση επιστρέφει βίαια στο εξάμηνο που ορίζει ένα κομμάτι του Αλέξη Τσίπρα στην εθνική μνήμη δηλαδή στο δημοψήφισμα, τις διαπραγματεύσεις, τα capital controls, το τρίτο μνημόνιο. Η πρώτη εβδομάδα μετά το Μανιφέστο, που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να ήταν εβδομάδα προβολής της νέας ταυτότητας, μετατρέπεται σε εβδομάδα συζήτησης και απολογίας για την παλιά.

Αναμέτρηση με το παρελθόν

Ο τόνος της επιστολής λειτουργεί αντίθετα από όσα ζητά το νέο αφήγημα. Η επιθετική γλώσσα της δολοφονίας χαρακτήρα, η μη παραδοχή λάθους, η άρνηση διαλόγου με δημοσιογράφους που επικαλούνται επώνυμες μαρτυρίες, αναπαράγουν ακριβώς την εικόνα που η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ θέλουν να εγκαταστήσουν για τον “νέο” Αλέξη Τσίπρα. Θα λένε ότι είναι ο ίδιος Τσίπρας με νέο περιτύλιγμα. Είναι προφανές ότι η σύγκρουση του κυρίου Τσίπρα με τις δύο δημοσιογράφους θα δώσει καύσιμη ύλη και στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση να επικρίνουν τον κ. Τσίπρα ότι δεν έχει αφήσει τίποτα πίσω από τις πρακτικές του παρελθόντος πολύ περισσότερο δε όταν μετά την δημοσιοποίηση του ηλεκτρονικού του μηνύματος έκανε ανάρτηση και ο Παύλος Πολλκης που επαναφέρει και εκείνος τη ρητορική του 2015 μιλά ξανά για “βοθροκάναλο” και για εντολή που έδωσε ο Μητσοτάκη προκειμένου να αλλάξει η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης.

Υπάρχει και η συγκυριακή διάσταση. Το ντοκιμαντέρ είναι μια σειρά έξι επεισοδίων που θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 21.00. Αυτό σημαίνει η συζήτηση για το 2015 θα γίνεται για ενάμιση μήνα, ακριβώς όταν ο κ. Τσίπρας θα προσπαθεί να μετρήσει βουλευτές πρόθυμους να τον ακολουθήσουν, θα φιλοτεχνεί το πορτρέτο του προεκλογικού του φορέα και θα επιχειρεί να διατηρήσει την πίεση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Κάθε εβδομαδιαίο επεισόδιο θα ξανανοίγει την πληγή και θα τροφοδοτεί τους αντιπάλους με νέο υλικό. Σε ένα ασφυκτικό χρονικό περιθώριο όπου η εικόνα της επανεκκίνησης είναι το παν, η εξάντληση έξι εβδομάδων σε αμυντικά αντανακλαστικά συνιστά πολιτικό κόστος που δύσκολα ποσοτικοποιείται αλλά και δύσκολα αμφισβητείται. Στο τέλος της ημέρας, η μεγαλύτερη ζημιά δεν είναι ίσως αυτή που προκαλεί το ίδιο το ντοκιμαντέρ.

Είναι η ίδια η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού που δοκιμάζει το rebranding του.

Διαβάστε επίσης

Συναντήσεις Μητσοτάκη με Κουμπίλιους και Βάντεφουλ, σε φόντο… εξοπλιστικό και Ορμούζ

Τσίπρας – Καρυστιανού έτοιμοι για τα νέα κόμματα: Τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς και η διαφορετική πολιτική προσέγγιση

Στα χαρακώματα οι βουλευτές της ΝΔ για το «επιτελικό κράτος» – Τι θα ζητήσουν από τον Μητσοτάκη την Πέμπτη