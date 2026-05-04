Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί πυρηνόκαρπων φρούτων στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας και Ημαθίας.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εκτεταμένη παραμόρφωση των καρπών και ξήρανση δέντρων, κυρίως σε καλλιέργειες ροδάκινων, ενώ το φαινόμενο φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλες δενδροκαλλιέργειες, όπως βερίκοκα, δαμάσκηνα και κεράσια. Σύμφωνα με στοιχεία αγροτικών φορέων, η πληγείσα έκταση υπολογίζεται πλέον σε περίπου 21.000 στρέμματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι απώλειες παραγωγής φτάνουν έως και 60%, με σοβαρές επιπτώσεις στο εισόδημα των παραγωγών και στην τοπική οικονομία.

Παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος, η ακριβής αιτία της ασθένειας δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ οι αγρότες επιβαρύνονται με αυξημένο κόστος φυτοπροστασίας, προσπαθώντας να περιορίσουν τις ζημιές. Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, η μέχρι σήμερα παρέμβαση της κυβέρνησης περιορίζεται σε περιορισμένες και αποσπασματικές αποζημιώσεις, χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο επιστημονικής διερεύνησης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη συμβολή ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων για τον εντοπισμό των αιτίων της ασθένειας, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης εργαλείων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών.

Όπως τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «οι αγρότες της Πέλλας και της Ημαθίας βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται και το εισόδημά τους να συρρικνώνεται, ενώ το πρόβλημα επεκτείνεται χρόνο με τον χρόνο. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να παρακολουθεί παθητικά αυτή την εξέλιξη. Απαιτείται άμεσα συντονισμένη επιστημονική διερεύνηση, ουσιαστική στήριξη των παραγωγών και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης πριν η ζημιά γίνει μη αναστρέψιμη για μια από τις σημαντικότερες δενδροκαλλιεργητικές περιοχές της χώρας».

Διαβάστε επίσης:

Θεοδωρικάκος: Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια σε δάνεια ως 100.000 ευρώ

Προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για Λιβανό – Αραμπατζή

Δημοσκόπηση GPO: Δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, αδυναμία αλλαγής ατζέντας