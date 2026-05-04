ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:33
04.05.2026 10:18

Δημοσκόπηση GPO: Δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, αδυναμία αλλαγής ατζέντας

Τη μεγάλη δυσαρέσκεια των πολιτών με την κυβέρνηση, την αδυναμία της να αλλάξει ατζέντα από τη σκανδαλολογία και το Κράτος Δικαίου, αλλά και τις αποστάσεις ακόμα και ψηφοφόρων της ΝΔ καταγράφει το β’ μέρος της δημοσκόπησης της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Για παράδειγμα, πάνω από το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει απογοητευμένο από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ απογοήτευση δηλώνει και σχεδόν το 40% των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Μάλιστα, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (σχεδόν 77%) λέει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μειώσει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση (το ποσοστό αυτό φθάνει σχεδόν το 47% μεταξύ των «γαλάζιων» ψηφοφόρων).

Το 76,4% του συνόλου των ερωτηθέντων και το 37,1% των «γαλάζιων» ψηφοφόρων πιστεύει ότι επί διακυβέρνησης της ΝΔ το Κράτος Δικαίου και οι θεσμοί της χώρας έχουν αποδυναμωθεί, ενώ το 64% του συνόλου και το 27% των ψηφοφόρων της ΝΔ εκτιμά ότι έχει αυξηθεί η διαφθορά στη χώρα.

Αποτέλεσμα αυτής της απογοήτευσης είναι ότι πλέον η πλειοψηφία (~69%) των πολιτών – παρά τα κελεύσματα της κυβέρνησης περί σταθερότητας – προτιμά από τις ερχόμενες εκλογές να προκύψει νέα κυβέρνηση, αν και η εικόνα είναι εντελώς αντίθετη όσον αφορά στους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Τέλος, το 72% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, με το ποσοστό αυτό να φθάνει το 26,5% μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Από τα παραπάνω μπορεί εύκολα να εξηγηθεί γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει άλμα προς τα μπρος, γιατί δεν μπορεί να προβάλλει τη θετική της ατζέντα, αλλά και γιατί δυσκολεύεται να πείσει, όταν λέει «όλα στο φως» για σκανδαλώδεις υποθέσεις.

