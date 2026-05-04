Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για τη διεξαγωγή του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα γίνει στις 15-17 Μαΐου στην Αθήνα, και ενώ για πρώτη φορά τα τελευταία επτά χρόνια η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος εμφανίζεται να βρίσκεται στα χαρακώματα, το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται να αναζητά τρόπους εκτόνωσης της κρίσης.

Την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ΝΔ να οδεύει σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά καθώς η κοινωνική δυσαρέσκεια διευρύνεται εξ αιτίας της περιρρέουσας ατμόσφαιρας που έχει να κάνει με την ακρίβεια αλλά και με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Την Πέμπτη 7 Μαίου που θα γίνει η συνεδρίαση της ΚΟ η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών είναι έτοιμη να ξεσπαθώσει κατα του Μεγάρου Μαξίμου και των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών της κυβέρνησης . Και αυτό γιατί πλέον τα στελέχη της ΚΟ αισθάνονται ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα καθώς ακόμα και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει έναν ακόμα ανασχηματισμό αυτός θα είναι προεκλογικός και άρα τα πρόσωπα που θα μπούν θα είναι γνωστά και δοκιμασμένα.

Ολα δείχνουν ότι οι βουλευτές θα ανοίξουν τα χαρτιά τους αφού οι περισσότεροι από αυτούς αισθάνονται ότι δεν έχουν να χάσουν κάτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος ζήτησε να μάθει ποιοι θα μιλήσουν προκειμένου να ενημερώσει τον πρωθυπουργό ο οποίος αναμένεται να παρευρεθεί σε όλη την συνεδρίαση.

Μάλιστα οι βουλευτές προκειμένου να είναι καλύτερα οργανωμένοι διοργανώνουν γεύματα και δείπνα όπου εκεί αναφέρονται τους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί ο καθένας τους.

Το επιτελικό κράτος αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής καθώς ήδη αρκετά στελέχη έχουν μιλήσει με απαξιωτικό τρόπο για την λειτουργία του. Η επιστολή των «5» -Ανδρέα Κατσανιώτη, Γ. Οικονόμου, Θ. Ζεμπίλη, Ξ. Μπαραλιάκο και Γ. Παππά- που εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους για το επιτελικό κράτος, και τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς μιλώντας για «υπερσυγκέντρωση» της εξουσίας, «δυσλειτουργίες», «παραφωνίες» και «αρρυθμίες», «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς», «υποβάθμιση» των βουλευτών και «κλειστά κέντρα» στα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις ήταν μόνο η αρχή .

Το γεγονός πάντως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε στο τελευταίο υπουργικό να το υπερασπιστεί το επιτελικό κράτος μάλλον πυροδώτησε ακόμα περισσότερο την ένταση παρά εκτόνωσε την κρίση. “ Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία και το Σύνταγμα καθορίζει με σαφήνεια τις διαφορετικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης και της βουλής “ είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός σε μία προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι.

Αρκετά στελέχη της ΚΟ θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να μην αντιλαμβάνεται ότι κάποιες αποφάσεις που αφορούν την ΚΟ του κόμματος δεν μπορεί να τις παίρνει το επιτελικό κράτος. Επισημαίνουν δε ότι το γεγονός ότι τις αποφάσεις αυτές τις λαμβάνουν εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί όπως ο Ακης Σκέρτσος κάνει τα πράγματα ακόμα πιο περίεργα.

Πάντως πρόθεση των περισσοτέρων είναι η συζήτηση της Πέμπτης να μην μετατραπεί σε μία αντιπαράθεση μεταξύ στελεχών της ΚΟ και του υπουργού Επικρατείας ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις από γαλάζια στελέχη . Αυτό που θέλουν όσοι κάνουν κριτική είναι να αναδείξουν το πολιτικό πρόβλημα που τελικά καταλήγει στην απαξίωση των βουλευτών.

Φυσικά θα υπάρξουν αναφορές και για τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος ο οποίος συνοδεύτηκε στο παρελθόν από αποφάσεις που -όπως λένε- δεν έχουν να κάνουν με το παραδοσιακό κοινό της ΝΔ.

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού αν και θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει συντεταγμένη επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου έχουν επιδοθεί τις τελευταίες μέρες σε πολιτικό μασάζ προκειμένου να κατέβουν οι τόνοι.

Ακόμα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου αναγνωρίζουν ότι οι ισορροπίες είναι λεπτές, καθώς ο πρωθυπουργός από την μία θα πρέπει να υπερασπιστεί το μοντέλο διακυβέρνησης που επέλεξε, χωρίς, ωστόσο να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη εντάσεις.

