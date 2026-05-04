Περιστατικό με πυροβολισμούς αντιμετωπίζουν οι αρχές στις ΗΠΑ. Υπάρχουν αναφορές σε αμερικανικά ΜΜΕ για πολλούς τραυματίες κοντά στο κάμπινγκ Arcadia Lake στην Οκλαχόμα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν ασθενοφόρα και περιπολικά της αστυνομίας στο σημείο.

Η αστυνομία του Έντμοντ επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί ανατολικά της 15ης οδού Ανατολικής Αγγλίας και της Αεροπορικής Αποθήκης γύρω από τη λίμνη.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τέσσερα άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς μέσα σε ένα όχημα.

Ατομα που βρίσκονταν στο σημείο δήλωσαν ότι αρκετοί άνθρωποι που γνώριζαν πυροβολήθηκαν.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό και αν υπάρχουν νεκροί.

Διαβάστε επίσης

Nέα Υόρκη: Ο πρώην δήμαρχος Ρούντι Τζουλιάνι, νοσηλεύεται σε «κρίσιμη» κατάσταση

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό στα Στενά του Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία – Η αντίδραση της Τεχεράνης

Γερμανία: Το 58% των Γερμανών δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα αντέξει έως τις εκλογές