Είδος πολυτελείας το παγωτό – Στα ύψη οι τιμές (video)

Μπαίνουμε σιγά σιγά στην εποχή του παγωτού και, καθώς όλα τα προϊόντα επηρεάζονται από την τρέχουσα κατάσταση της ακρίβειας το παγωτό δεν αποτελεί εξαίρεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, οι αυξήσεις προβλέπονται πολύ υψηλές και ιδιαίτερα «τσιμπημένες».

Η τιμή του παγωτού αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως «αλμυρή» και η κατάσταση φαίνεται πως θα επιδεινωθεί αν το ενεργειακό κόστος συνεχίσει να ανεβαίνει και οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται διαρκώς.

Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς, η αύξηση αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 10 και 50 λεπτών το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Οι σημερινές τιμές στην αγορά

Προς το παρόν, δεν έχουμε δει ακόμα το πλήρες κύμα των ανατιμήσεων, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις στις πρώτες ύλες λόγω του πολέμου.

Για την ώρα, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Στα ζαχαροπλαστεία: Το παγωτό κοστίζει από 16 έως 20 ευρώ το λίτρο.

Η μπάλα (100 γρ.): Κοστίζει περίπου 2 ευρώ, όμως στα νησιά η τιμή της μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5 ευρώ.

Στο σούπερ μάρκετ: Που αποτελεί μια πιο οικονομική επιλογή, η τιμή κυμαίνεται στα 14 με 15 ευρώ.

Στα περίπτερα: Οι τιμές κυμαίνονται από 1,20 έως 3,30 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα παγωτά του περιπτέρου έχουν ήδη καταγραφεί αυξήσεις 10% με 20% από την έναρξη του πολέμου.

Εφόσον προχωρήσουν οι νέες ανατιμήσεις, οι τιμές στα περίπτερα αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Το κυπελάκι (104 γρ.) από 2,90 θα ανέλθει στα 3,20 ευρώ.

Το ξυλάκι (81 γρ.) από 2,60-2,70 θα φτάσει τα 3,00 ευρώ.

Ο πύραβλος (145 γρ.) θα ξεκινά από τα 3,30 ευρώ.

Το οικογενειακό παγωτό θα κυμανθεί από 14,70 έως 14,90 ευρώ.