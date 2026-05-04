ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:34
04.05.2026 09:26

Νέο… φανερό δείπνο με βουλευτές ετοιμάζει ο Μηταράκης

Μπορεί πλέον να μην είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, μπορεί η ασυλία του να έχει αρθεί, αφού το όνομά του ήταν μεταξύ των «11» που περιλαμβάνονταν στην τελευταία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, όπως το συνηθίζει – ειδικά όταν επικρατεί… θαλασσοταραχή στο εσωτερικό της «γαλάζια» παράταξης – ο Νότης Μηταράκης ετοιμάζει δείπνο με βουλευτές του κόμματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εκ Χίου ορμώμενος Νότης καλεί καμιά 20αρία «γαλάζιους» για φαγητό και… ζύμωση στις 13 Μαΐου – προπαραμονή της έναρξης του συνεδρίου της ΝΔ – σε γνωστό αθηναϊκό στέκι. Μάλιστα, το δείπνο αποκτά και ένα είδος, ας πούμε, επισημότητας, καθώς μεταξύ των προσκεκλημένων θα είναι και ο γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Τι θα συζητηθεί; Πιθανόν θα γίνει επισκόπηση της συνεδρίασης της Κ.Ο. στις 7 Μαΐου και προετοιμασία για το συνέδριο – το τελευταίο πριν τις εκλογές, που πολύς κόσμος ψυχανεμίζεται ότι θα γίνουν πιο σύντομα από ό,τι λέει το πρόγραμμα…

