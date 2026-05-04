Νέο… φανερό δείπνο με βουλευτές ετοιμάζει ο Μηταράκης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μπορεί πλέον να μην είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, μπορεί η ασυλία του να έχει αρθεί, αφού το όνομά του ήταν μεταξύ των «11» που περιλαμβάνονταν στην τελευταία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, όπως το συνηθίζει – ειδικά όταν επικρατεί… θαλασσοταραχή στο εσωτερικό της «γαλάζια» παράταξης – ο Νότης Μηταράκης ετοιμάζει δείπνο με βουλευτές του κόμματος.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εκ Χίου ορμώμενος Νότης καλεί καμιά 20αρία «γαλάζιους» για φαγητό και… ζύμωση στις 13 Μαΐου – προπαραμονή της έναρξης του συνεδρίου της ΝΔ – σε γνωστό αθηναϊκό στέκι. Μάλιστα, το δείπνο αποκτά και ένα είδος, ας πούμε, επισημότητας, καθώς μεταξύ των προσκεκλημένων θα είναι και ο γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.
Τι θα συζητηθεί; Πιθανόν θα γίνει επισκόπηση της συνεδρίασης της Κ.Ο. στις 7 Μαΐου και προετοιμασία για το συνέδριο – το τελευταίο πριν τις εκλογές, που πολύς κόσμος ψυχανεμίζεται ότι θα γίνουν πιο σύντομα από ό,τι λέει το πρόγραμμα…
Διαβάστε επίσης
ΝΔ: Κλίνει προς το «όχι» για προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Δεν πείθει ούτε τους «δικούς» του ο Τσίπρας – ανάρτηση «λαιμητόμος» του Βερναρδάκη για το μανιφέστο
Συνάντηση Σακελλαρίδη-Αλμπανέζε: «Θα δώσουμε κάθε αγώνα να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.