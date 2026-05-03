Με την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φρανσέσκα Αλμπανέζε συναντήθηκε σήμερα ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλεύτρια Πέτη Πέρκα και τη βουλεύτρια Σία Αναγνωστοπούλου στα γραφεία της Νέας Αριστεράς στη Βουλή.

Η κ. Αλμπανέζε συνοδευόταν από καθηγητή Δημήτρη Χριστόπουλο και την Όλγα Νάσση.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα, οι σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το κράτος του Ισραήλ, καθώς και η ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και λογοδοσίας για την κυβέρνηση του Ισραήλ για τα εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Η αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς εξέφρασε τη σταθερή αλληλεγγύη της στον παλαιστινιακό λαό και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει σαφής πολιτική και θεσμική πίεση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για τον τερματισμό της κατοχής και την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου. Επίσης, καταδίκασε την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα οφείλει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της, ώστε να μη νομιμοποιηθεί η γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Η κ. Albanese ανέδειξε τη βαρύτητα των εγκλημάτων που διαπράττονται εις βάρος του παλαιστινιακού λαού και την ανάγκη να σταματήσει η διεθνής ανοχή απέναντι στη γενοκτονία στη Γάζα. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, αλλά οφείλει να αποτελεί υποχρέωση όλων των κρατών. Τόνισε, επίσης τη σημασία της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη αποτελεί καθρέφτη της ανθρωπότητας σήμερα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε να τερματιστεί η σιωπή και η διεθνής ανοχή απέναντι στη γενοκτονία στη Γάζα και να ενισχυθεί ο αγώνας για δικαιοσύνη και ελευθερία για τον παλαιστινιακό λαό.

Σακελλαρίδης: Η Αλμπανέζε έχει δείξει τι σημαίναι να αγωνίζεσαι για τις πανανθρώπινες και οικουμενικές αξίες

Στο τέλος, ο κ. Σακελλαρίδης πραγματοποίησε δήλωση στο κανάλι της ΕΡΤ:

«Ήταν μεγάλη μας τιμή να συναντήσουμε την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Francesca Albanese. Η κ. Albanese είναι ένα πρόσωπο που, μέσα από την προσήλωσή της στα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, έχει δείξει σε όλο τον κόσμο τι σημαίνει να αγωνίζεσαι πραγματικά για πανανθρώπινες και οικουμενικές αξίες.

Σήμερα αποτελεί στόχο της οργής τόσο του Τραμπ όσο και του Νετανιάχου, γεγονός που έχει οδηγήσει ακόμη και σε προσωπικές κυρώσεις εις βάρος της.

Από τη δική μας πλευρά, ως Νέα Αριστερά, τονίσαμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη και για να σταματήσει αυτή η γενοκτονία που διεξάγει το κράτος του Ισραήλ.

Υπογραμμίσαμε, ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει, έστω και τώρα, να σταματήσει να αποτελεί τον πιο πρόθυμο σύμμαχο του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου και πρέπει να σταματήσει τη συνεργασία με το Ισραήλ.

Αυτή τη στιγμή ζητάμε την άμεση απελευθέρωση των δύο απαχθέντων ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, οι οποίοι κρατούνται σε πολεμικό πλοίο και μεταφέρονται προς το Ισραήλ.

Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε εντός της ελληνικής ζώνης έρευνας και διάσωσης, αλλιώς θα είναι υπόλογη για κατάφωρη παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας.

Από τη δική μας πλευρά, θα δώσουμε κάθε αγώνα, σε κάθε επίπεδο, ώστε να επικρατήσει δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη και να σταματήσει η γενοκτονία του μαρτυρικού παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

