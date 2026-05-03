Ο γιος του Νικολάς Μαδούρο έκανε αποκαλύψεις για το πώς περνάει την ημέρα του μέσα στις φυλακές του Μπρούκλιν.

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας, παραμένει κρατούμενος στις ΗΠΑ εδώ και 4 ημέρες μετά την αμερικανική επίθεση, μαζί με την σύζυγό του.

Ο γιος του περιέγραψε τα όσα του έχουν μεταφέρει για τον πατέρα του, για τις συνθήκες κράτησής του, ενώ αποκάλυψε ότι λίγο πριν τη σύλληψή του, του έστειλε ένα ηχογραφημένο μήνυμα.

«Περιλάμβανε φράσεις αποχαιρετισμού. Όλοι πιστεύαμε ότι εκείνη την ημέρα θα πέθαινε» είπε μιλώντας στην El Pais.

Ο 35χρονος βουλευτής, είπε ότι μερικές εβδομάδες μετά την επίθεση κι ενώ συμμετείχε σε συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης για τον νόμο περί αμνηστίας, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα όπου του στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο πατέρας του. Ο ίδιος περιγράφει ότι απομακρύνθηκε από την αίθουσα και συγκινήθηκε.

Τις πρώτες εβδομάδες είχαν τον πατέρα του στην απομόνωση, ωστόσο χαλάρωσαν τα μέτρα στη συνέχεια. Κάθε μήνα έχει 510 λεπτά να μιλήσει στο τηλέφωνο, ενώ πλέον έχει επαφές και με άλλους κρατούμενους.

Σύμφωνα με τον γιο του, δύο πράγματα του έχουν τραβήξει την προσοχή.

Το ένα ότι έχει στραφεί έντονα στη μελέτη της Βίβλου, ενώ το άλλο, είναι το ποδόσφαιρο. Ο Μαδούρο, οπαδός της Μπαρτσελόνα, το πρώτο πράγμα που τον ρώτησε σε επαφή τους στις 14 Απριλίου, ήταν αν η Μπαρτσελόνα πέρασε ή αποκλείστηκε από την Ατλέτικο στο Champions League… Ηταν μάλιστα το πρώτο πράγμα που συζήτησαν εκείνη την ημέρα.

«Είναι αφοσιωμένος στη χώρα και στην πολιτική. Και πιστεύω ότι ήταν προετοιμασμένος γι’ αυτό. Ξέρω ότι αισθάνεται ότι η νίκη του είναι το γεγονός ότι παραμένει ζωντανός. Είναι, επιπλέον, ένα πολύ πνευματικό άτομο» είπε ακόμη ο γιος του.

