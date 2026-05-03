Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (0-0 β’ ημίχρονο): Με δέκα παίκτες ο Παναθηναϊκός από το 17′ – Live το ντέρμπι της Super League

O αδιάφορος ουσιαστικά Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των play off της Super League.

Οι πράσινοι είναι και μαθηματικά εκτός διεκδίκησης του τίτλο και πολύ πίσω από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, οπότε παίζει για το γόητρό του και για τους φιλάθλους του, στους οποίους μετά την ήττα και την κακή εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό, οφείλουν μια καλύτερη εμφάνιση.

Απέναντί τους η ΑΕΚ με νίκη θα βρεθεί ένα βήμα ακόμη πιο κοντά στον τίτλο, βήμα το οποίο θα είναι… ενάμιση αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι καθώς ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι στο -5 και με νίκη θα χρειαστεί ένα θετικό αποτέλεσμα σε 3 παιχνίδια ή και… ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό την επόμενη αγωνιστική.

Η 11αδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Τσέριν, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.

Η 11αδα της ΑΕΚ: Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Βάργκα, Ζίνι

Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:

55′ Ο Βάργκα τεράστια ευκαιρία, ο Λαφόν αποκρούει

53′ Μόνιμη πηγή κινδύνου ο Τεττέη, κάνει το σουτ, αλλά σε ετοιμότητα ο Στρακόσια

49′ Ο Παναθηναϊκός ζητάει πέναλτι με τον Τεττέη. Δεν εξετάστηκε στο var η φάση

Ξεκίνησε το β’ ημίχρονο

Ημίχρονο 0-0

38′ Ο Κυριακόπουλος μεγάλη ευκαιρία, ο Στρακόσια αποκρούει δύσκολα με τα πόδια

30′ Κεφαλιά του Μουκουντί, εντυπωσιακά διώχνει ο Λαφόν

21′ Κι άλλη μεγάλη ευκαιρία στο κόρνερ, ο Μουκουντί αστοχεί από πλεονεκτική θέση

20′ Κοϊτά το σουτ, η μπάλα βρίσκει κάπου, χτυπάει στο δοκάρι και καταλήγει κόρνερ!

17′ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ: Τετ α τετ ο Ζίνι, ο διαιτητής δίνει φάουλ στη γραμμή της περιοχής, αλλά και κόκκινη στον Ερνάντεθ. Θα εξεταστεί στο Var η φάση αν είναι πέναλτι

16′ Καλή εκτέλεση φάουλ του Κοϊτά, λίγο άουτ

12′ Πρώτη φάση στο ματς, σουτ του Περέιρα, σε κόρνερ ο Λαφόν δύσκολα

10 λεπτά χωρίς φάση στο παιχνίδι

Σέντρα στο παιχνίδι

