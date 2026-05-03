Formula 1: Θρίαμβος του Αντονέλι στο Μαϊάμι

Ο 19χρονος Κίμι Αντονέλι με Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στο Γκραν Πρι της Formula 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι.

Τρεις διαδοχικές νίκες φέτος στα πρώτα τέσσερα γκραν πρι για τον 19χρονο πιλότο ο οποίος κλέβει την παράσταση στο εφετινό πρωτάθλημα. Μετά τις πρωτιές σε Σανγκάη και Σουζούκα, ήταν η στιγμή να τον… μάθει και το Μαϊάμι. Φυσικά είναι ο νεότερος που έχει σημειώσει ένα τέτοιο επίτευγμα και προβάλλει από τώρα ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Φόρμουλα Ενα.

Δεύτερος τερμάτισε ο κάτοχος του τίτλου Λάνντο Νόρις με McLaren-Mercedes και τρίτος ο «ομόσταβλός» του Όσκαρ Πιάστρι.

