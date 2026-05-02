Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος 4-2: «Πάρτυ» παραμονής για τους Αρκάδες

Πραγματοποιώντας θαυμάσια εμφάνιση για περίπου 80 λεπτά, ο Αστέρας Τρίπολης επιβλήθηκε με 4-2 του Ατρόμητου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», κάνοντας σημαντικό βήμα παραμονής με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Αρκάδες έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στο σκορ με τα γκολ των Κάλβιν Κετού (10’), Χουλιάν Μπαρτόλο (34’ με πέναλτι), Νικολάι Άλχο (40’) και Χρήστο Αλμύρα (47’), υποχρεώνοντας την ομάδα του (τιμωρημένου) Ντούσαν Κέρκεζ στην πρώτη ήττα της στο μίνι πρωτάθλημα. Οι φιλοξενούμενοι, που είναι άνετοι βαθμολογικά, μείωσαν τις διαστάσεις της με τα γκολ των Γιώργου Τζοβάρα (83’) και Στίβεν Τσούμπερ (85’).

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
Κίτρινες: Μίτροβιτς – Τσακμάκης, Γκουγκεσασβίλι, Μίχορλ.
 
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος Ν., Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (77’ Ιβάνοφ), Άλχο (69’ Δεληγιαννίδης), Γκονζάλες (56’ Μουνιόθ), Μπαρτόλο (69’ Μίτροβιτς), Αλμύρας, Κετού, Μακέντα (56’ Καλτσάς).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Πνευμονίδης (69’ Τσαντίλας), Μουντές, Παπαδόπουλος Γ., Τσιλούλης (61’ Ουκάκι), Μπάκου (81’ Τζοβάρας), Τσακμάκης (46’ Μήτογλου), Τσούμπερ, Μουτουσαμί (61’ Μίχορλ).

