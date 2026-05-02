ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 16:04
02.05.2026 15:11

Αταμάν για Γιαννακόπουλο: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πρόεδρο και την οικογένειά του»

Mήνυμα για όσα συνέβησαν και ακολούθησαν του Game 2 των playoffs της EuroLeague, όπου οι πράσινοι έκαναν το 2-0 επί ισπανικού εδάφους έστειλε με story στο Instagram ο Εργκίν Αταμάν.

Αναφερόμενος στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την ποινή του από την Euroleague, ο τεχνικός των πρασίνων έγραψε: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν το πάθος τους, το συναίσθημα, την εμπιστοσύνη και πάντα μιλούν μπροστά, όχι πίσω. Ο Δημήτρης απλά διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχθηκαν απευθείας στους διαιτητές, όπως ανέφεραν στην επίσημη αναφορά της EuroLeague. Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά νομίζετε ότι δεν αξίζει να είναι στο δικό του γήπεδο για το F4. Και κανένας, ακόμη και οι αντίπαλοι συνάδελφοι δεν έχουν το δικαίωμα να μιλούν για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του που θυσιάζουν τη ζωή τους για το μπάσκετ».

Μήνυμα της Θύρας 13: «Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε»

Το δικό της μήνυμα για την τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλου έστειλε η «Θύρα 13».

«Αν το πάθος επιφέρει ποινή, τιμωρήστε μας όλους.

Ομάδα κόσμος διοίκηση μια γροθιά.

Μαζί στις νίκες.

Μαζί στις ήττες.

Μαζί και στις τιμωρίες.

Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε μπροστά στη 13», αναφέρει σε ανάρτησή της.

