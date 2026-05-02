MMA… σε αγώνα μπάσκετ στη Σερβία: Ο Κάλινιτς έκανε λαβή σε αντίπαλο και τον γρονθοκόπησε (Video)

Ο αγώνας του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ, για τα προημιτελικά της σερβικής λίγκας, έφτανε στο τέλος της τρίτης περιόδου, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς άρπαξε τον αντίπαλό του με λαβή πάλης και του έριξε γροθιές.

Ο Ματέι Τσίμπεϊ επιχείρησε διείσδυση στο καλάθι του Ερυθρού Αστέρα, με τον Κάλινιτς να προσπαθεί να τον σταματήσει με σκληρό φάουλ. Οι δύο παίκτες έπεσαν στο παρκέ, με τον Κάλινιτς να τον ακινητοποιεί περνώντας τα πόδια του πίσω από τη μέση και, στη συνέχεια, να του ρίχνει γροθιές στο σώμα και στο κεφάλι.

Ακολούθησε απόλυτο χάος, με τον αγώνα να διακόπτεται για τουλάχιστον δέκα λεπτά, ενώ ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» ήρθε σε αντιπαράθεση με άλλους παίκτες της Ζλάτιμπορ.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα αναφέρθηκε στο γεγονός. Συγκεκριμένα ο Σέρβος τεχνικός των «ερυθρολεύκων», χαρακτήρισε ντροπιαστική τη συμπεριφορά του παίκτη του και ζήτησε συγγνώμη για όλα όσα συνέβησαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Ομπράντοβιτς: «Συγχαρητήρια στη Ζλάτιμπορ, που πραγματικά άξιζε να κερδίσει. Όσο για εμάς, αυτό δεν είναι μόνο μια μπασκετική ντροπή, αλλά και μια ανθρώπινη. Πρώτα απ’ όλα, η συμπεριφορά ήταν ντροπιαστική και, αν μπορώ εκ μέρους του συλλόγου, ζητώ συγγνώμη για αυτού του είδους τη συμπεριφορά, για τη σύρραξη και για όλα όσα συνέβησαν. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ μέρος σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρώτο, μια συγγνώμη».

Διαβάστε επίσης:

Νικηφόρα πρεμιέρα για την Εθνική πόλο, 15-11 την Ιταλία

Η προσπάθεια του Τζιάνι Ινφαντίνο για χειραψία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης γύρισε μπούμερανγκ (Video)

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης – Τα «αντίο» της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού

