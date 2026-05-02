Formula 1: O Νόρις την pole στον αγώνα σπριντ στο Μαϊάμι

Ο βρετανός Λάντο Νόρις (McLaren) θα ξεκινήσει (2/5) τον αγώνα σπριντ της Formula 1 στο Μαϊάμι από την pole position, αφού σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix του Μαϊάμι.

Ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής ξεπέρασε τον ιταλό νεαρό σταρ και πρωτοπόρο του πρωταθλήματος της Formula 1, Κίμι Αντονέλι (Mercedes) και τον αυστραλό συναθλητή του Όσκαρ Πιάστρι (McLaren) κατά 222 και 239 χιλιοστά του δευτερολέπτου αντίστοιχα.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari) από το Μονακό θα ξεκινήσει τέταρτος, μπροστά από τον ολλανδό Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) και τον βρετανό Τζορτζ Ράσελ (Mercedes).

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο βρετανός Λιούις Χάμιλτον (Ferrari) και ο εκπληκτικός Αργεντινός Φράνκο.

