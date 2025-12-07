search
07.12.2025 16:33

Formula 1: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις

07.12.2025 16:33
Ο Λάντο Νόρις αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1, εξασφαλίζοντας τον τίτλο στην αυλαία μίας συναρπαστικής σεζόν, που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Αμπου Ντάμπι.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren κατέκτησε την τρίτη θέση που χρειαζόταν για να πάρει το «στέμμα» από τον επί τετραετία πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, που είδε μεν πρώτος την καρό σημαία, αλλά περιορίστηκε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, δύο βαθμούς πίσω από τον Νόρις.

Το 2024 τερμάτισε, ο οδηγός με βρετανική και βελγική ιθαγένεια, ήταν 2ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών της Formula 1, πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Αυστραλός Οσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη McLaren, ο οποίος προπορευόταν στην κατάταξη για μεγάλο διάστημα της σεζόν, τερμάτισε δεύτερος στο γκραν πρι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ολοκλήρωσε τη χρονιά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, 13 βαθμούς πίσω από τον «ομόσταυλό» του.

Έτσι η McLaren έκανε το «νταμπλ», αφού είχε εξασφαλίσει εδώ και καιρό το πρωτάθλημα κατασκευαστών, ενώ κατέκτησε τον τίτλο στους οδηγούς για πρώτη φορά από το 2008 και το θρίαμβο του Λιούις Χάμιλτον.

1 / 3