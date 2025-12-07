search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 13:40
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 11:46

ΟΑΚΑ: Δικογραφία σε βάρος δύο σεκιούριτι – «Επέτρεψαν αθρόα είσοδο τουλάχιστον 50 οπαδών»

07.12.2025 11:46
oaka-new

Δικογραφία σε βάρος δύο υπαλλήλων ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας, που επέτρεψαν την είσοδο οπαδών σε αγώνα ποδοσφαίρου, κατά παράβαση περιοριστικών όρων, σχημάτισε η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 30ης Ιουλίου 2025, πριν την έναρξη αγώνα ποδοσφαίρου στο Ο.Α.Κ.Α., οι δύο υπάλληλοι ξεκλείδωσαν θύρα του γηπέδου και επέτρεψαν την αθρόα είσοδο τουλάχιστον 50 οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου και επικύρωσης εισιτηρίων.

Από την έρευνα που ακολούθησε, κατόπιν αξιοποίησης και ανάλυσης του σχετικού βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν οι δύο υπάλληλοι ασφαλείας, καθώς και δύο οπαδοί, σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος για τη μη προσέλευση και παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε θα υποβληθεί στον Αθλητικό Εισαγγελέα, ενώ για την παραβίαση των περιοριστικών όρων θα ενημερωθεί η αρμόδια ανακριτική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Super League: Απόψε το «Εl Clasico» της Θεσσαλονίκης – Εντός έδρας υποχρεώσεις για ΑΕΚ

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0: Πρωταθλητής χειμώνα με περίπατο

Χανιά: Πένθος στον αθλητικό σύλλογο ΑμεΑ «Αετοί της Κρήτης» για την απώλεια του 45χρονου μπασκετμπολίστα σε τροχαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
keith kellogg
ΚΟΣΜΟΣ

Κέλογκ για Ουκρανία: Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης – Ντονμπάς και Ζαπορίζια τα δύο «αγκάθια»

maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 16χρονο που λήστεψε 12χρονες με την απειλή μαχαιριού

tsipas ithaki paroysiasi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με αιχμές για Τσίπρα το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο της «Αυγής»

kastellorizo kakokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Καστελλόριζο: Παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σταθερή η κατάσταση του κτηνοτρόφου που έπαθε εγκεφαλικό – «Ηταν με γουρλωμένα τα μάτια, τρομαγμένος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 13:37
keith kellogg
ΚΟΣΜΟΣ

Κέλογκ για Ουκρανία: Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης – Ντονμπάς και Ζαπορίζια τα δύο «αγκάθια»

maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 16χρονο που λήστεψε 12χρονες με την απειλή μαχαιριού

tsipas ithaki paroysiasi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με αιχμές για Τσίπρα το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο της «Αυγής»

1 / 3