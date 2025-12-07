ΟΑΚΑ: Δικογραφία σε βάρος δύο σεκιούριτι – «Επέτρεψαν αθρόα είσοδο τουλάχιστον 50 οπαδών»

Δικογραφία σε βάρος δύο υπαλλήλων ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας, που επέτρεψαν την είσοδο οπαδών σε αγώνα ποδοσφαίρου, κατά παράβαση περιοριστικών όρων, σχημάτισε η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 30ης Ιουλίου 2025, πριν την έναρξη αγώνα ποδοσφαίρου στο Ο.Α.Κ.Α., οι δύο υπάλληλοι ξεκλείδωσαν θύρα του γηπέδου και επέτρεψαν την αθρόα είσοδο τουλάχιστον 50 οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου και επικύρωσης εισιτηρίων.

Από την έρευνα που ακολούθησε, κατόπιν αξιοποίησης και ανάλυσης του σχετικού βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν οι δύο υπάλληλοι ασφαλείας, καθώς και δύο οπαδοί, σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος για τη μη προσέλευση και παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε θα υποβληθεί στον Αθλητικό Εισαγγελέα, ενώ για την παραβίαση των περιοριστικών όρων θα ενημερωθεί η αρμόδια ανακριτική Αρχή.

