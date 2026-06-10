Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης είναι η σχεδόν αθόρυβη οδήγηση, η άμεση απόκριση και το χαμηλότερο κόστος χρήσης. Από την άλλη είναι αρκετά δύσκολο ένα αυτοκίνητο να ντριφτάρει.

Τι χρειάζεται -όμως- για να το πετύχει; Τα αγωνιστικά drift-cars, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, διαθέτουν συνήθως κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως τροποποιημένη ανάρτηση που επιτρέπει μεγαλύτερη γωνία στρέψης των τροχών, καθώς και υδραυλικά χειρόφρενα. Ωστόσο, ακόμα και τα εξειδικευμένα αυτά οχήματα διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να βρει κανείς και σε αυτοκίνητα που είναι φτιαγμένα για το δρόμο.

Το χαμηλό κέντρο βάρους, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά, περιορίζοντας τις κινήσεις του αμαξώματος στις στροφές και ταυτόχρονα επιτρέποντας στην ανάρτηση να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά. Επίσης, η σωστή κατανομή του βάρους ανάμεσα στου δύο άξονες καθιστά το αυτοκίνητο πιο ισορροπημένο και προβλέψιμο κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης.

Η Mustang Mach-E Rally είναι ένα αυτοκίνητο που διαθέτει τις προϋποθέσεις για να ντριφτάρει, καθώς διαθέτει σχεδόν ιδανική κατανομή βάρους σε αναλογία 50-50, κάτι που είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί με ένα όχημα που τροφοδοτείται από κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επιπλέον, η μπαταρία υψηλής τάσης, η οποία είναι τοποθετημένη χαμηλά στο πλαίσιο, διατηρεί το κέντρο βάρους όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες αποδεικνύονται ιδανικοί στον τομέα αυτό, προσφέροντας άμεσα την ροπή τους. Με βάση την Mustang Mach-E GT, η έκδοση Rally δεν υπολείπεται, αποδίδοντας ισχύ 487 PS και ροπή 950 Nm.

Παράλληλα διαθέτει το πρόγραμμα οδήγησης RallySport, το οποίο παραμετροποιεί τη ρύθμιση των συστημάτων ελέγχου πρόσφυσης και ευστάθειας, την απόκριση του τιμονιού και την κατανομή ισχύος ανάμεσα στους δύο άξονες για πιο εύκολο και ελεγχόμενο ντριφτάρισμα. Παρά το γεγονός ότι η Mustang Mach-E Rally είναι τετρακίνητη, η ποσότητα της ισχύος που αποστέλλεται στους τροχούς ρυθμίζεται αυτόματα, δίνοντας περισσότερη ροπή στον πίσω άξονα για την έναρξη της πλαγιολίσθησης. Στη συνέχεια, το σύστημα αυξάνει τη ροπή που φτάνει στους εμπρός τροχούς έτσι ώστε ο οδηγός της Mustang Mach-E Rally να μπορεί να ελέγξει το αυτοκίνητο στην έξοδο της στροφής.

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