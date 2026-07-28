Η Charli XCX «μπαίνει» στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων στο Λονδίνο

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Η Charli XCX είναι η νέα προσθήκη στις τάξεις της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων στο Λονδίνο.

Μία από τις καθοριστικές εικόνες της εποχής του άλμπουμ Brat, πορτρέτο του 2024 από τη Βρετανίδα φωτογράφο μόδας Harley Weir, μόλις αποκτήθηκε από το ιστορικό ίδρυμα, το οποίο χαρακτήρισε την Charli «μία από τις καθοριστικές καλλιτέχνιδες της εποχής μας».

Το άτιτλο έργο δείχνει την ποπ τραγουδίστρια να ακουμπάει σε έναν τοίχο, φορώντας ένα λευκό crop top και ξεκούμπωτο μαύρο τζιν. Είναι μία από τις πολλές εικόνες που δημιούργησε η Weir για τον διπλά πλατινένιο δίσκο του 2024, οι οποίες ενσαρκώνουν το ειλικρινές, αυθόρμητο, κορίτσι που ξέρει να διασκεδάζει και ορίζει στιχουργικά το άλμπουμ.

Charli XCX photo purchased by National Portrait Gallery https://t.co/wgUkGTXUYa — BBC News (UK) (@BBCNews) July 27, 2026

Γεννημένη και με έδρα το Λονδίνο, η ίδια η Weir είναι μία φωτογράφος μόδας με έντονη επίδραση, έχοντας φωτογραφίσει για οίκους όπως οι Balenciaga, Stella McCartney, Acne, Gucci και Marc Jacobs. Δεν είναι η πρώτη φορά που φωτογραφίζει την Charli, η οποία ήταν επικεφαλής της καμπάνιας για τη συλλογή του Jacobs, Heaven το 2022.

«Η Harley Weir έχει αναπτύξει ξεχωριστή φωτογραφική γλώσσα που συνδυάζει την οικειότητα με μια ισχυρή αίσθηση παρουσίας» δήλωσε η ανώτερη επιμελήτρια της γκαλερί, Brandei Estes. Εκτός από τη μόδα, έχει επίσης χτίσει φήμη στον κόσμο των καλών τεχνών, παρουσιάζοντας έργα της σε πολλές γκαλερί του Λονδίνου και στην έκθεση Fragile Beauty στο Jeu de Paume στο Παρίσι.

Η Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, είναι προ των πυλών της κυκλοφορίας του τελευταίου της άλμπουμ με επίκεντρο την τέχνη, Music, Fashion, Film, και, εκτός στούντιο, του τρέιλερ του Sacrifice του Romain Gavras, στο οποίο πρωταγωνιστεί δίπλα στον Yung Lean.

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