search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 12:38
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.06.2026 11:40

Αποκάλυψη για τη νέα γενιά του Audi Q7: Όλα όσα αλλάζουν στο μεγάλο premium SUV

10.06.2026 11:40
A262956_medium-scaled

Είκοσι ένα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το Audi Q7 εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της γκάμας των Γερμανών, όχι μόνο γιατί ήταν το αυτοκίνητο που έβαλε την Audi δυναμικά στον κόσμο των μεγάλων SUV, αλλά και επειδή κατάφερε να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν ένα πολυτελές οικογενειακό μοντέλο χωρίς συμβιβασμούς, συνδυάζοντας χώρους, άνεση, τεχνολογία, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και δυνατότητες ταξιδιού που δύσκολα συναντά κανείς αλλού.

Από το 2005 μέχρι σήμερα έχει διατηρήσει τον ρόλο της ναυαρχίδας των SUV της μάρκας και τώρα η Audi παρουσιάζει την ολοκαίνουργια τρίτη γενιά του Q7, η οποία έρχεται πιο προηγμένη τεχνολογικά, πιο πολυτελής, πιο ευρύχωρη και πιο εντυπωσιακή από ποτέ, φιλοδοξώντας να ανεβάσει ακόμη ψηλότερα τον πήχη στην κατηγορία των μεγάλων premium SUV.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η δύναμη της επιλογής! Η Renault διαθέτει αυτοκίνητα για όλους

Η Stellantis ανακαλεί περισσότερα από 1,3 εκατ. οχήματα Jeep, λόγω ανησυχίας για πυρκαγιά

Επίσκεψη του CEO της Citroën, κ. Xavier Chardon στον Όμιλο Συγγελίδη (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aigio-spiti-dolofonia2
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον Ιταλό

kifisos kinisi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χατζηδάκης: Οι 3 παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική – Τι θα γίνει στον Κηφισό

katrinis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχάλης Κατρίνης: «Συνομιλητής του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα», αλλά και καρφιά για την τακτική της ΕΛΑΣ

sakis arnaoutoglou epitropi 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Η Κυβέρνηση αφήνει τη μετακινούμενη κτηνοτροφία στον αέρα»

dalma-maradona
ΚΟΣΜΟΣ

Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: Ξέσπασε η κόρη του κατά των γιατρών, τι κατέθεσε για τρεις ώρες στο δικαστήριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

kalxas-7234
ΚΑΛΧΑΣ

Η ζυγαριά των εκλογών και ο Βιβάλντι, ο Σαμαράς και το δίκτυο, ανατροπές στον ΣΥΡΙΖΑ, πράσινες ναυμαχίες στον Πειραιά και ο Βαρουφάκης σαν… Τσίπρας

sintagi-new
CUCINA POVERA

Κοτόπουλο ογκρατέν, με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 12:38
aigio-spiti-dolofonia2
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον Ιταλό

kifisos kinisi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χατζηδάκης: Οι 3 παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική – Τι θα γίνει στον Κηφισό

katrinis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχάλης Κατρίνης: «Συνομιλητής του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα», αλλά και καρφιά για την τακτική της ΕΛΑΣ

1 / 3