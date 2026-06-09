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09.06.2026 23:00

Η Stellantis ανακαλεί περισσότερα από 1,3 εκατ. οχήματα Jeep, λόγω ανησυχίας για πυρκαγιά

09.06.2026 23:00
jeep-wrangler_jeep-gladiator_stellantis_0906_1920-1080_new
credit: AP

Η Stellantis ανακαλεί περισσότερα από 1,3 εκατ. SUV και φορτηγά Jeep παγκοσμίως λόγω ανησυχιών για πυρκαγιά και προέτρεψε τους ιδιοκτήτες να παρκάρουν μακριά από κατασκευές ή άλλα οχήματα μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή.

Η ανάκληση καλύπτει το SUV Jeep Wrangler και το φορτηγό Jeep Gladiator, μοντέλα ετών 2021-2025, λόγω προβλήματος ηλεκτρικής σύνδεσης στην καλωδίωση της ηλεκτρικής υδραυλικής αντλίας τιμονιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις θα μπορούσε να προκαλέσει υπερθέρμανση εύφλεκτων υλικών, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς στο όχημα.

Περίπου 1,08 εκατομμύρια από τα επηρεαζόμενα οχήματα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με 106.000 στον Καναδά, 23.000 στο Μεξικό και περίπου 125.000 σε άλλες παγκόσμιες αγορές.

Η Stellantis σχεδιάζει να επιθεωρήσει και ενδεχομένως να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει την καλωδίωση ή την ηλεκτρική αντλία υδραυλικού τιμονιού.

Η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει την επισκευή, αλλά αναμένει ότι θα είναι διαθέσιμη μέχρι τον Ιούλιο.

Μόλις η επισκευή είναι έτοιμη, οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες θα ειδοποιηθούν μέσω ταχυδρομείου και θα λάβουν οδηγίες για το πώς να προγραμματίσουν επισκευές στην τοπική αντιπροσωπεία τους.

Η τελευταία ανάκληση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από προβλήματα ασφαλείας που έχουν επηρεάσει τα μοντέλα Jeep τα τελευταία χρόνια.

Στα τέλη Μαΐου, η Stellantis ανακάλεσε 419.035 Jeep Grand Cherokee και Grand Cherokee L SUV λόγω ελαττώματος λογισμικού που θα μπορούσε να καθυστερήσει την ανάπτυξη των πλευρικών αερόσακων κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού, σύμφωνα με το The Detroit News.

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ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 23:01
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis ανακαλεί περισσότερα από 1,3 εκατ. οχήματα Jeep, λόγω ανησυχίας για πυρκαγιά

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