Δοκιμάζουμε το Leapmotor C10 1.5L (photos)

Η Leapmotor με το C10 κάνει το επόμενο βήμα στον εξηλεκτρισμό. Στοχεύει στη καρδιά της ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας ηλεκτρικές μετακινήσεις χωρίς να υπάρχει το άγχος της αυτονομίας, έχοντας ως σύμμαχο την τεχνολογία range extender ή hybrid ev. Η τεχνολογία αυτή, όπως την ονομάζει πλέον η Leapmotor, είναι ένα σύστημα που αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 215 ίππους και 320 Nm ροπής και από μία μπαταρία 28,4 kWh. Την κίνηση δίνει αποκλειστικά ο ηλεκτροκινητήρας και σε καμιά περίπτωση δεν εμπλέκεται ο θερμικός κινητήρας.

Με την μπαταρία πλήρως φορτισμένη κάναμε κοντά στα 120 χιλιόμετρα, οδηγώντας χωρίς υπερβολές εκτός πόλης ή 145-150 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Η ουσία όμως βρίσκεται στην ύπαρξη του θερμικού κινητήρα βενζίνης 1.500 κυβικών, απόδοσης 95 ίππων ο οποίος είναι αυτός που δίνει την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια. Λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, παρέχοντας όλη την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται ο ηλεκτροκινητήρας. Δεν εμπλέκεται καθόλου στην κίνηση των τροχών και αυτή είναι η μεγάλη διαφοροποίηση με ένα plug-in μοντέλο. Η μετάδοση γίνεται μέσω κιβωτίου μονής σχέσης, που εξασφαλίζει ομαλή και αδιάλειπτη ροή ισχύος. Η εναλλαγή των δύο συστημάτων είναι ανεπαίσθητη, ενώ ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα. Έτσι ουσιαστικά το C10 προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης.

Με πλήρη φόρτιση και γεμάτο το ρεζερβουάρ των 50 λίτρων η μέση συνδυαστική αυτονομία μπορεί να προσεγγίσει τα 950 χιλιόμετρα, ενώ η μέση κατανάλωση κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας ήταν κοντά στα 6 λτ/100χλμ. Όταν όμως η μπαταρία ήταν άδεια και κινηθήκαμε στον αυτοκινητόδρομο η κατανάλωση κυμάνθηκε λίγο πιο κάτω από τα 8 λίτρα με τον κινητήρα να δουλεύει έντονα.

Το μήκος βρίσκεται στα 4,74 μέτρα, το πλάτος 1,9 μέτρα, το ύψος 1,68 μέτρα, με το μεταξόνιο να κάνει τη διαφορά καθώς βρίσκεται στα 2,82 μέτρα, ενώ η απόσταση από το έδαφος είναι 18 εκατοστά, γεγονός που μας επέτρεψε να κινηθούμε και σε εκτός δρόμου διαδρομές. Μπροστά έχει μια καλλίγραμμη σιλουέτα χωρίς πολλές υπερβολές, διαθέτει λεπτά φωτιστικά σώματα, ενώ ο αεροδυναμικός συντελεστής είναι 0,25cd.

Το εσωτερικό προσφέρει μινιμαλιστική προσέγγιση χωρίς υπερβολές. Το δέρμα είναι κυρίαρχο παντού και ανεβάζει το επίπεδο. Όμως απουσιάζουν τα κουμπιά, γεγονός που μειώνει την εργονομία του αυτοκινήτου. Υπάρχουν δύο οθόνες στο ταμπλό. Η μία για το infotainment 14,6 ιντσών, όπου μέσα από αυτή ολοκληρώνονται όλες οι λειτουργίες του αυτοκινήτου, καθώς και μία ακόμη για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών. Το εσωτερικό εντυπωσιάζει με την ποιότητα κατασκευής και τη στιβαρότητα, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός αναβαθμίζει την εμπειρία της οδήγησης κυρίως το βράδυ. Η συναρμογή είναι προσεγμένη, οι περισσότερες επιφάνειες έχουν μαλακή υφή και η ηχομόνωση βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Οι χώροι είναι άνετοι ακόμη και για πέντε επιβάτες και ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 400 λίτρων. Αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί μικρός για την κατηγορία του. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο χώρος μετατρέπεται σε 1.410 λίτρα.

Το πλαίσιο με τις ανεξάρτητες αναρτήσεις στους δύο άξονες συνδυάζει ικανοποιητικά την άνεση με το κράτημα, ενώ η ποιότητα κύλισης βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το τιμόνι παρέχει μέτρια πληροφόρηση. Η επιτάχυνση είναι εντυπωσιακά γραμμική, με το C10 να φτάνει τα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 8,5 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 170 χλμ./ώρα.

Το μοντέλο είναι απόλυτα ασφαλές, καθώς διαθέτει 16 συστήματα ασφαλείας, ενώ έχει βραβευτεί με 5 αστέρια από τον Ανεξάρτητο Οργανισμό Δοκιμών, EuroNCAP. Στα θετικά μπορούμε να βάλουμε την άνεση που προσφέρει στους επιβάτες, την μεγάλη αυτονομία, τους χώρους και την τιμή, ενώ στα αρνητικά επισημαίνουμε την έλλειψη εργονομίας, την μέτρια αίσθηση του τιμονιού και τον χώρο των αποσκευών.

Εν κατακλείδι, το μοντέλο προσφέρει ελευθερία κινήσεων με την χρήση του θερμικού κινητήρα που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, με όλες τις μετακινήσεις να γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρικά. Σίγουρα είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να επιλέξει κάποιος για να κάνει άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις, αλλά παράλληλα αναζητά άνετους χώρους. Η θέση οδήγησης βρίσκεται ψηλά, γεγονός που βοηθάει τον οδηγό να έχει καλή περιφερειακή οπτική. Στην γρήγορη οδήγηση σε δρόμο με κλειστές στροφές αν ο οδηγός το πιέσει θα εμφανίσει τάσεις υπερστροφής, γεγονός που δεν ταιριάζει με τον ήρεμο χαρακτήρα του. Όμως τα συστήματα υποβοήθησης έρχονται γρήγορα και διορθώνουν τυχόν λάθη του οδηγού, επαναφέροντας το αυτοκίνητο στην σωστή του πορεία. Η τιμή σίγουρα είναι προσιτή για ένα τέτοιο αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας και με την συγκεκριμένη τεχνολογία. Η τιμή εκκίνησης για την βασική έκδοση βρίσκεται στα 33.900 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Το ιδανικό crossover για την Ελλάδα: Αυτόματο με αυτονομία 1.500+ km και τιμή 20.600€

Η τετρακίνητη BMW M2 ήρθε στην Ελλάδα – Τι τιμή έχει

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι – Πότε πρέπει να το πατάς