ΕΛΛΑΔΑ

06.12.2025 17:51

Χανιά: Πένθος στον αθλητικό σύλλογο ΑμεΑ «Αετοί της Κρήτης» για την απώλεια του 45χρονου μπασκετμπολίστα σε τροχαίο

06.12.2025 17:51
basket


Ο Κωνσταντίνος Κανάκης, αθλητής μπάσκετ αμαξιδίου, πέθανε σε ηλικία 45 ετών, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα, βυθίζοντας σε πένθος οικογένεια, φίλους στα Χανιά και τον αθλητικό σύλλογο ΑμεΑ «Αετοί της Κρήτης».

Ο 45χρονος ήταν ένας πολύ ενεργός πολίτης και στην περιοχή της Σούδας, όπου συμμετείχε σε εκδηλώσεις, ως ομιλητής για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, από τη στιγμή που και ο ίδιος υπήρξε θύμα τροχαίου, πριν από 23 χρόνια.

Έτσι, η προγραμματισμένη για σήμερα εκδήλωση στη Σούδα αναβάλλεται, σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών «για τον άδικο χαμό του αγαπημένου μας φίλου…», όπως είπαν.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, ο πρόεδρος του Συλλόγου «Αετοί της Κρήτης» Γιάννης Σκορδίλης, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη από το περιβάλλον του: «Χάσαμε ένα αδελφό, συναθλητή και φίλο ο οποίος ήταν πάντα κοντά μας, εξαιρετικά δραστήριος. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι».

Πληροφορίες που μεταφέρει ΕΡΤ, ο άτυχος Κωνσταντίνος Κανάκης μεταφέρθηκε πολυτραυματίας αλλά έχοντας τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του και το βράδυ έφυγε από τη ζωή.

Όσο για τα ακριβή αίτια του θανάτου, αναμένεται να φανεί από τη νεκροψία – νεκροτομή. Την υπόθεση ερευνά το Λιμεναρχείο Χανίων.

