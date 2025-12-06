Αλέξης Γρηγορόπουλος: Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

Κλείνουν σταθμοί του Μετρό στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου (6/12), κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ, λόγω των συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί που θα κλείσουν στις 17:00 είναι:

Ο σταθμός του Μετρό Πανεπιστήμιο

Ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Λόγω των συγκεντρώσεων – πορειών που έχουν εξαγγελθεί, θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες του κέντρου και ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας. Η Πανεπιστημίου και οι γύρω δρόμοι προς Ομόνοια και Σύνταγμα θα κλείνουν σταδιακά.

Ολοκληρώθηκε η μαθητική πορεία στη μνήμη του Γρηγορόπουλου – Στις 18:00 η μεγάλη κινητοποίηση στα Προπύλαια

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου η μαθητική-φοιτητική πορεία στην Αθήνα στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ενώ σε ισχύ θα παραμείνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Νωρίτερα, φοιτητές, μαθητές, περίοικοι και πολίτες πήγαν στο σημείο που άφησε τη ζωή του ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, σε ηλικία 15 ετών, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια για να αφήσουν λουλούδια στο μνημείο που στήθηκε στο σημείο.

Συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας

Στις 18:00, θα ξεκινήσει δεύτερη πορεία με αφετηρία τα Προπύλαια. Ακολουθεί στις 21:00 η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας στην οδό Μεσολογγίου και Τζαβέλλα.

Η αστυνομία προειδοποιεί ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά, με κλείσιμο δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά από τις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η κίνηση αναμένεται να αποκατασταθεί προσωρινά μετά τις 14:00 – 15:00 πριν κλείσουν ξανά για την απογευματινή πορεία.

