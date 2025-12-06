search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 19:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 17:17

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

06.12.2025 17:17
metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new

Κλείνουν σταθμοί του Μετρό στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου (6/12), κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ, λόγω των συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί που θα κλείσουν στις 17:00 είναι:

  • Ο σταθμός του Μετρό Πανεπιστήμιο
  • Ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Λόγω των συγκεντρώσεων – πορειών που έχουν εξαγγελθεί, θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων». 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες του κέντρου και ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας. Η Πανεπιστημίου και οι γύρω δρόμοι προς Ομόνοια και Σύνταγμα θα κλείνουν σταδιακά.

Ολοκληρώθηκε η μαθητική πορεία στη μνήμη του Γρηγορόπουλου – Στις 18:00 η μεγάλη κινητοποίηση στα Προπύλαια

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου η μαθητική-φοιτητική πορεία στην Αθήνα στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ενώ σε ισχύ θα παραμείνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Νωρίτερα, φοιτητές, μαθητές, περίοικοι και πολίτες πήγαν στο σημείο που άφησε τη ζωή του ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, σε ηλικία 15 ετών, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια για να αφήσουν λουλούδια στο μνημείο που στήθηκε στο σημείο.

Συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας

Στις 18:00, θα ξεκινήσει δεύτερη πορεία με αφετηρία τα Προπύλαια. Ακολουθεί στις 21:00 η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας στην οδό Μεσολογγίου και Τζαβέλλα.

Η αστυνομία προειδοποιεί ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά, με κλείσιμο δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά από τις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η κίνηση αναμένεται να αποκατασταθεί προσωρινά μετά τις 14:00 – 15:00 πριν κλείσουν ξανά για την απογευματινή πορεία.

Διαβάστε επίσης:

Με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στον Μπράλο «απαντούν» οι αγρότες στον Μητσοτάκη: Νέα μπλόκα σε Κρήτη, Ξάνθη, Φθιώτιδα

Στο Νοσοκομείο Καβάλας η Πηγή Δεβετζή – Τούμπαρε το αμάξι της σε τούνελ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elon-musk
ΚΟΣΜΟΣ

Μασκ μετά το πρόστιμο στο X: «Καταργήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση»

ZELENSKY_macron_starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνάντηση Μακρόν με Ζελένσκι, Στάρμερ και Μερτς τη Δευτέρα στο Λονδίνο

agrotes-mploka-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποιήσεις αγροτών: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για δύο ώρες

6767277 (1) (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Σε εξέλιξη η συγκέντρωση στα Προπύλαια για τη «μαύρη» επέτειο της δολοφονίας του – Προσαγωγές και συλλήψεις

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 2025: Πόσο πιο ακριβό είναι φέτος – Οι τιμές για κρέας και γλυκά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Kάτω από τον κατώτατο μισθό των μεικτών 880 € η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα - Αυξήθηκαν οι «poor pensioners»

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 19:10
elon-musk
ΚΟΣΜΟΣ

Μασκ μετά το πρόστιμο στο X: «Καταργήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση»

ZELENSKY_macron_starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνάντηση Μακρόν με Ζελένσκι, Στάρμερ και Μερτς τη Δευτέρα στο Λονδίνο

agrotes-mploka-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποιήσεις αγροτών: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για δύο ώρες

1 / 3