Καλαμάτα: Δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στα Μαζιά Αρφαρών – Κάηκαν συνολικά 4,5 στρέμματα

Άμεσα αντιμετωπίστηκαν δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής (14/06) στην περιοχή Μαζιά, στη Δημοτική Ενότητα Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε πολύ κοντινά σημεία και σχεδόν την ίδια χρονική στιγμή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δέκα πυροσβέστες, οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και ένα όχημα της εθελοντικής ομάδας ΟΑΚ Μεσσηνίας.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και η συνδρομή των υπολοίπων φορέων είχαν ως αποτέλεσμα οι δύο πυρκαγιές να περιοριστούν γρήγορα και να τεθούν υπό έλεγχο πριν επεκταθούν και λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Από τις φωτιές κάηκαν συνολικά περίπου 4,5 στρέμματα χαμηλής βλάστησης και αγροτικής έκτασης, χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικίες ή να αναφερθούν τραυματισμοί.

Τα αίτια εκδήλωσης των δύο πυρκαγιών διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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