Σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης

Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ έγινε ανοιχτά της Μεθώνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:17 με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 18χλμ νότια, νοτιοδυτικά της Μεθώνης.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 9χλμ και ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές.

Να σημειωθεί ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην Μεσσηνία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.

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