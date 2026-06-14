Σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης

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Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ έγινε ανοιχτά της Μεθώνης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:17 με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 18χλμ νότια, νοτιοδυτικά της Μεθώνης.
Το εστιακό βάθος ήταν στα 9χλμ και ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές.
Να σημειωθεί ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην Μεσσηνία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.
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