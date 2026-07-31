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31.07.2026 00:44

Ιράν: Η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» για την Ισλαμική Δημοκρατία, διαβεβαιώνει ο Αραγτσί

31.07.2026 00:44
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Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Πέμπτη, 30/7, ότι η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» για το Ιράν, στον απόηχο της επίθεσης drone στο λιμάνι της Νταμιέτα που πυροδότησε ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Αίγυπτος είναι σημαντική φίλη και εταίρος στην περιοχή. Και η ασφάλειά της είναι υψίστης σημασίας για εμάς», υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ του Ιράν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Παράλληλα, τόνισε πως απαιτείται εγρήγορση απέναντι σε «ισραηλινά σχέδια και παραπλανητικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης».

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε δύο δεξαμενόπλοια LNG στο λιμάνι της Νταμιέτα προκλήθηκε από επίθεση drone. Αδιευκρίνιστο παραμένει όμως ποιος εξαπέλυσε την επίθεση. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν πως δεν ευθύνονται για το συγκεκριμένο πλήγμα και ότι στοχεύουν αποκλειστικά το σαουδαραβικό καθεστώς.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 02:02
aragtsi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» για την Ισλαμική Δημοκρατία, διαβεβαιώνει ο Αραγτσί

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