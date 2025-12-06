search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 17:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 16:14

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

06.12.2025 16:14
provata-new

Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών Πέλλας νοσηλεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες μέρες ηλικιωμένος παραγωγός, μετά την διάγνωση ευλογιάς στο κοπάδι του. Ο συγκεκριμένος παραγωγός είχε ανεβάσει βίντεο με την ταλαιπωρία του όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να κρατήσει καθαρό το κοπάδι και την αγωνία του τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και στο εξής.

Πρόκειται για τη δεύτερη σπάνια ελληνική φυλή, που επίκειται να θανατωθεί εξαιτίας της ζωονόσου και οι αγροτοκτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα είναι υπ΄ ατμόν, μετά τη φυλή Πελαγονίας.

Το γεγονός έχει ξεσηκώσει ακόμη περισσότερο τους παραγωγούς, οι οποίοι είδαν την αγωνία του ηλικιωμένου άνδρα αλλά και της οικογένειάς του.

Τα ζώα ήταν να θανατωθούν τις προηγούμενες μέρες αλλά λόγω της κακοκαιρίας πρόκειται να θανατωθούν τη Δευτέρα, χωρίς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, να έχει βρεθεί λύση από το ΥΠΑΑΤ, ώστε να κρατηθεί το γενετικό υλικό της φυλής.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Αττική – Εικόνες καταστροφής μετά την υπερχείλιση παραπόταμου του Ενιπέα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες – Ενιχύουν τα μπλόκα, περισσότερα από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ouranio tosko new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Ανάσα ηρεμίας» μετά το «σφυροκόπημα» της κακοκαιρίας Byron – Ανάρτηση Κολυδά

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στον Μπράλο «απαντούν» στον Μητσοτάκη οι αγρότες: Νέα μπλόκα σε Κρήτη, Ξάνθη, Φθιώτιδα

koutsoubas1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας σε αγρότες στη Λάρισα: «Βαστάτε γερά, στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα σας»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Το πιτ μπουλ της οικογένειας σκότωσε τον 2χρονο στην αυλή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Kάτω από τον κατώτατο μισθό των μεικτών 880 € η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα - Αυξήθηκαν οι «poor pensioners»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 17:25
ouranio tosko new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Ανάσα ηρεμίας» μετά το «σφυροκόπημα» της κακοκαιρίας Byron – Ανάρτηση Κολυδά

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στον Μπράλο «απαντούν» στον Μητσοτάκη οι αγρότες: Νέα μπλόκα σε Κρήτη, Ξάνθη, Φθιώτιδα

1 / 3