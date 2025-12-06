Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών Πέλλας νοσηλεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες μέρες ηλικιωμένος παραγωγός, μετά την διάγνωση ευλογιάς στο κοπάδι του. Ο συγκεκριμένος παραγωγός είχε ανεβάσει βίντεο με την ταλαιπωρία του όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να κρατήσει καθαρό το κοπάδι και την αγωνία του τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και στο εξής.

Πρόκειται για τη δεύτερη σπάνια ελληνική φυλή, που επίκειται να θανατωθεί εξαιτίας της ζωονόσου και οι αγροτοκτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα είναι υπ΄ ατμόν, μετά τη φυλή Πελαγονίας.

Το γεγονός έχει ξεσηκώσει ακόμη περισσότερο τους παραγωγούς, οι οποίοι είδαν την αγωνία του ηλικιωμένου άνδρα αλλά και της οικογένειάς του.

Τα ζώα ήταν να θανατωθούν τις προηγούμενες μέρες αλλά λόγω της κακοκαιρίας πρόκειται να θανατωθούν τη Δευτέρα, χωρίς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, να έχει βρεθεί λύση από το ΥΠΑΑΤ, ώστε να κρατηθεί το γενετικό υλικό της φυλής.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Αττική – Εικόνες καταστροφής μετά την υπερχείλιση παραπόταμου του Ενιπέα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες – Ενιχύουν τα μπλόκα, περισσότερα από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους