Bρετανία: Παππούς πήρε κατά λάθος ξένο παιδί από παιδικό σταθμό

Μια μητέρα στη Βρετανία δήλωσε ότι «βίωσε τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα που την ενημέρωνε ότι ένας άγνωστος είχε παραλάβει την κόρη της από τον παιδικό σταθμό».

Η 37χρονη Τζόντι Ράιλι από το Φόρμπι εργαζόταν σε ένα κοντινό καφέ την Τετάρτη 10 Ιουνίου, όταν δέχθηκε την κλήση από τον παιδικό σταθμό Kids Planet Crosby, όπου φοιτά η μικρή της κόρη, Ρόζι ΜακΝτόναλντ.

Η Τζόντι δήλωσε στην LIVERPOOL ECHO: «Το τηλέφωνό μου χτύπησε περίπου στις 2:20 το μεσημέρι και χρειάστηκε λίγη ώρα μέχρι το μέλος του προσωπικού να μου εξηγήσει τι είχε συμβεί. Τελικά μου είπε ότι κάποιος είχε παραλάβει τη Ρόζι και ότι ακόμη διερευνούσαν το περιστατικό.

Με ενημέρωσαν ότι η Ρόζι είχε επιστρέψει με ασφάλεια στον σταθμό και από εκεί και πέρα όλα μου φαίνονταν θολά. Έπαθα κρίση πανικού και έπρεπε να προσπαθήσω να ηρεμήσω για να πάω να την πάρω. Το να δεχτείς ένα τέτοιο τηλεφώνημα είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού και νιώθω πως πήρα μια γεύση από αυτό».

Η Τζόντι είπε ότι της εξήγησαν πως ο παππούς ενός άλλου παιδιού είχε παραλάβει τη δίχρονη Ρόζι ενώ κοιμόταν και είχε φύγει με το αυτοκίνητο, οδηγώντας για τουλάχιστον δέκα λεπτά, προτού γίνει αντιληπτό το λάθος. Όπως ανέφερε: «Η Ρόζι έχει πολύ ελαφρύ ύπνο και ξυπνάει όταν την σηκώνεις αγκαλιά, οπότε προσπαθώ να συνθέσω τα κομμάτια του παζλ, γιατί τίποτα από όλο αυτό δεν μου βγάζει νόημα.

Δεν καταλαβαίνω πώς κατάφερε να περάσει από δύο πόρτες ασφαλείας, να μπει στην αίθουσα των νηπίων, να πάρει το παιδί μου που κοιμόταν και στη συνέχεια να φύγει από το κτίριο, να τη δέσει στο παιδικό κάθισμα του αυτοκινήτου του και να απομακρυνθεί χωρίς κανείς να αντιληφθεί ότι δεν ήταν το δικό του παιδί».

Η Τζόντι και ο σύντροφός της, ο 40χρονος Γκάρι ΜακΝτόναλντ, είναι και οι δύο επιχειρηματίες και συνήθως παραλαμβάνουν τη Ρόζι από τον παιδικό σταθμό είτε στις 3 το μεσημέρι είτε στις 5 το απόγευμα. Η Τζόντι εξήγησε ότι όταν πηγαίνει να πάρει την κόρη της, χρησιμοποιείται τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να της επιτραπεί η είσοδος και στη συνέχεια πρέπει να χτυπήσει την πόρτα της αίθουσας των νηπίων για να παραλάβει το παιδί της.

Όπως είπε: «Πρέπει να περάσεις μπροστά από το γραφείο και τότε σου λένε πού βρίσκεται το παιδί σου. Από ό,τι μου είπαν, η εγγονή του συγκεκριμένου άνδρα βρισκόταν εκείνη την ώρα κάτω, στον κήπο του παιδικού σταθμού, οπότε δεν καταλαβαίνω πώς συνέβη αυτό ή πώς κατάφερε να βγει από την αίθουσα χωρίς να τον σταματήσει κανείς ή χωρίς κάποιος να δει ποιο παιδί είχε παραλάβει.

Μέχρι να φτάσω στον σταθμό, η Ρόζι είχε ήδη επιστρέψει επάνω, στην αίθουσα. Όταν την κατέβασαν για να με δει, φώναζε “μαμά” και με αγκάλιαζε σφιχτά γύρω από τον λαιμό».

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