Τραγωδία στις ΗΠΑ: Συνετρίβη αεροσκάφος στο Μιζούρι, 12 νεκροί (video)

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Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους στο Μπάτλερ του Μιζούρι, σύμφωνα την τροχαία αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ.
Με ανάρτησή της η αστυνομική υπηρεσία τόνισε ότι το δυστύχημα συνέβη κοντά στο αεροδρόμιο Μπάτλερ Μεμόριαλ.
«Αυτή τη στιγμή, οι αναφορές δείχνουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες (12 συνολικά) έχασαν τη ζωή τους», έγραψε η τροχαία σε ανάρτηση στο X.
Το Μπάτλερ βρίσκεται περίπου 60 μίλια νότια του Κάνσας Σίτι του Μιζούρι.
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