Τραγωδία στις ΗΠΑ: Συνετρίβη αεροσκάφος στο Μιζούρι, 12 νεκροί (video)

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους στο Μπάτλερ του Μιζούρι, σύμφωνα την τροχαία αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ.

Με ανάρτησή της η αστυνομική υπηρεσία τόνισε ότι το δυστύχημα συνέβη κοντά στο αεροδρόμιο Μπάτλερ Μεμόριαλ.

UPDATE: 12 people were killed after a plane carrying 11 skydivers and a pilot crashed near Butler Memorial Airport in Butler, Missouri. -FOX4 https://t.co/UWdylPia1M pic.twitter.com/QyxoXy65Fb — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026

«Αυτή τη στιγμή, οι αναφορές δείχνουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες (12 συνολικά) έχασαν τη ζωή τους», έγραψε η τροχαία σε ανάρτηση στο X.

Το Μπάτλερ βρίσκεται περίπου 60 μίλια νότια του Κάνσας Σίτι του Μιζούρι.

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