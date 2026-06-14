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14.06.2026 21:28

Ελβετία: Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στη Γενεύη – Επιθέσεις κατά γραφείων του ΟΗΕ σε πορεία κατά της G7 (Videos)

14.06.2026 21:28
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Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε μια πορεία κατά της G7, παραμονή της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά στο Εβιάν της Γαλλίας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν πως διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Tesla και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων των διαδηλωτών έγιναν και άλλα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων της PricewaterhouseCoopers και της έδρας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της G7, που την θεωρούν σύμβολο συγκεντρωμένης πολιτικής και οικονομικής δύναμης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης της Tesla, Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει εργαστεί ως σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για ανισότητες.

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