Εκνευρισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου: «Γιατί έπρεπε να κάνει μια γαμ@@@@η επίθεση στη Βηρυτό;»

Εκνευρισμένος με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήθελε… πάση και θυσία να υπογραφεί η συμφωνία με το Ιράν σήμερα, ανήμερα των 80ων γενεθλίων του, αλλά οι επιθέσεις με νεκρούς τον Λίβανο έφερε απειλές από την Τεχεράνη για αντίποινα και ακύρωση της συμφωνίας.

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Τραμπ ο οποίος δήλωσε πως οι σημερινοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί».

Ζήτησε μάλιστα δημόσια από το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες ισραηλινές επιθέσεις πουθενά στον Λίβανο, αλλά ούτε και επιθέσεις από κανένα άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ.. Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα!», ανέφερε ο Τραμπ.

«Γιατί έπρεπε να κάνει μια γαμ…η επίθεση;»

Σύμφωνα με το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε εξοργισμένος με την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει στην επίθεση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ φέρεται να είπε στους συνεργάτες του: «Γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει μια γ@@@@νη επίθεση; Ήμουν πολύ θυμωμένος. Του το έκανα σαφές».

Το αξιωσημείωτο είναι πως αν και το Ισραήλ έλεγε ότι ενημέρωσε τις ΗΠΑ, ο Τραμπ δήλωσε έκπληκτος μόλις του μετέφεραν την επίθεση οι συνεργάτες του.

«Είναι τόσο άσχημο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μια ώρα πριν υπογράψουμε τη συμφωνία. Υποτίθεται ότι θα υπογράφαμε τη συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό την καθυστέρησε» φέρεται να είπε ο Τραμπ.

Υπό πίεση ο Νετανιάχου, συνεδριάζει το συμβούλιο ασφαλείας

Οι κινήσεις του Τραμπ έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον Νετανιάχου που αναγκάστηκε να συγκαλέσει συμβούλιο ασφαλείας για απόψε, στον απόηχο της συμφωνίας. Μιας συμφωνίας που δεν άρεσε καθόλου στον ίδιο και την θεωρεί επικίνδυνη για το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα δέχεται κριτική για το γεγονός ότι εμπιστεύεται τον Τραμπ, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ οι ακροδεξιοί συνεταίροι του, τον πιέζουν να αγνοήσει τις ΗΠΑ και να συνεχίσει τις επιθέσεις.

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