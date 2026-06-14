Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία σκόρπισε το Κουρασάο (7-1) και ξεκίνησε με το δεξί πριν αρχίσουν τα δύσκολα… (videos)

Επίδειξη δύναμης έκανε η Γερμανία που διέλυσε με 7-1 το Κουρασάο, το οποίο έκανε ντεμπούτο σε τελική φάση Μουντιάλ.

Μετά από δύο σερί αποτυχημένες διοργανώσεις (και αντίστοιχες ήττες σε πρεμιέρα σε Μουντιάλ) η Γερμανία είχε την τύχη να παίξει με το μικρό νησί της Καραϊβικής που έγραψε τη δική του ιστορία σήμερα, ως το μικρότερο κράτος που παίζει σε τελική φάση και δεν το λυπήθηκε.

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 37′ το είχε κάνει ντέρμπι (1-1), αλλά μετά το 2-1 το γήπεδο… έγειρε.

Μπροστά σε 68.000 θεατές το ματς ξεκίνησε με τις ιδανικότερες συνθήκες για τη Γερμανία, η οποία μόλις στο 6′ πήρε… κεφάλι στο σκορ με το δυνατό σουτ του Φέλιξ Νμετσά.

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν πίεσε από πολύ νωρίς για να «καθαρίσει» το παιχνίδι, έχασε άλλες τρεις ευκαιρίες με τους Νμετσά και Σανέ, ωστόσο, η μπάλα την «τιμώρησε».

Στο 21′ το σουτ του Κομενέτσια κατέληξε στη γωνία του Νόιερ (η μπάλα βρήκε στο πόδι του Κίμιχ κι άλλαξε πορεία), με το συγκρότημα του Αντβοκαατ να ισοφαρίζει και τους παίκτες του να πανηγυρίζουν με τον κόσμο στις εξέδρες το ιστορικό πρώτο γκολ της Εθνικής σε τελική φάση Μουντιάλ.

Η ανωτερότητα των Γερμανών, όμως, ήταν εμφανέστατη στον αγωνιστικό χώρο και το ημίχρονο βρήκε τη «νασιονάλμανσαφτ» να μπαίνει στ’ αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων (3-1). Αρχικά με την κεφαλιά του Σλότερμπεκ στο 38′ και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων το πέναλτι του Χάβερτς έβαλε τις βάσεις για την πρώτη νίκη.

Το ματς απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα με το ξεκίνημα του β’ μέρους, όταν ο Μουσιάλα «έγραψε» το 4-1 στο 47′ με άψογο τελείωμα.

Στο 68′ ο Μπράουν ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 5-1, για να έρθει από τον πάγκο ο Ούνταβ στο 78ο λεπτό και να «γράψει» το 6-1.

Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Χάβερτς στο 88′ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι.

Διαιτητής: Τζ. Τζαγέντ (Μαρόκο)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Τα (73′ Ρούντιγκερ), Κίμιχ (83′ Άντον), Σλότερμπεκ, Μπράουν (73′ Ράουμ), Πάβλοβιτς, Μουσιάλα (64′ Ούνταβ), Βιρτς, Σανέ, Νμετσά (73′ Γκορέτσκα), Χάβερτς

ΚΟΥΡΑΣΑΟ (Ντικ Άντβοκαατ): Ρουμ, Φλοράνους, Ομπίσπο, Μπαζόρ, Φόνβιλ, Ζ. Μπακούνα, Κομενένσια, Λ. Μπακούνα, Τσονγκ (83′ Καστάνερ), Λοκάντια (65′ Μαργκαρίτα), Χάνσεν (46′ Αντόνισε)

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