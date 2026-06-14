Μουντιάλ 2026: Ο Κομενέτσια έγραψε ιστορία για το Κουρασάο – Σκόραρε κατά της Γερμανίας (video)

Το μικρότερο κράτος που συμμετείχε σε Μουντιάλ, σκόραρε για πρώτη φορά στην ιστορία του, στο παρθενικό του ματς απέναντι στην Γερμανία!

Το Κουρασάο μάλιστα ευτύχησε να… ισοφαρίσει σε 1-1 μάλιστα με το γκολ του Λιβάνο Κομενέτσια (παίζει στη Ζυρίχη) στο 21ο λεπτό, με το νησί να ζει για 16 λεπτά ένα… όνειρο, μέχρι να προσγειωθεί ξανά στο 37’.

Πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 3-1 εις βάρος του, αλλά το γκολ του Κομενέτσια θα μείνει στην ιστορία του μικρού νησιού της Καραϊβικής.

Δείτε το γκολ:

Tα γκολ της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο:

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