Κρίση στο ελληνικό μπάσκετ: Η γροθιά του Τζόουνς στον Ναν και τα ασύλληπτα σκηνικά στο ΣΕΦ με τα ΜΑΤ

Η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ όλο και εκτραχύνεται. Τα όσα συνέβησαν στον χθεσινό, πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος, αρχικά εντός του παρκέ και στη συνέχεια στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, ρίχνουν βαριά τη σκιά στο άθλημα που έχει φέρει διαχρονικά τις μεγαλύτερες διακρίσεις στη χώρα και ουσιαστικά αποκαλύπτουν τη βαθιά κρίση που έχει ενσκήψει.

Το επεισόδιο με τον παίκτη του Ολυμπιακού Ταϊρίκ Τζόουνς που γρονθοκοπεί τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού στους διαδρόμους του ΣΕΦ είναι σοκαριστικό.

Footage of Kendrick Nunn getting punched overseas 😳



(Via @GTragaris) pic.twitter.com/KQucVgbY0L — NBACentral (@TheDunkCentral) June 13, 2026

Είχε προηγηθεί η αψιμαχία τους εντός του παρκέ νωρίτερα στα μέσα του τρίτου δεκάλεπτου του αγώνα, που οδήγησε στην απευθείας αποβολή του Τζόουνς, ο οποίος έπιασε τον Ναν από το λαιμό.

🔥 Alta tensión en la final griega entre Olympiacos y Panathianikos



😳 Nunn y Vezenkov se enganchan, aparece Papanikolaou para separar de forma poco pacífica… ¡y todo termina con un manotazo de Tyrique Jones a Kendrick Nunn! pic.twitter.com/8oHcFHY1ln — Eurohoops España (@EurohoopsES) June 13, 2026

Οι δύο παίκτες βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο μετά τον αγώνα στα αποδυτήρια και αφού αντάλλαξαν κάποια λόγια, ο Τζόουνς εμφανώς εκτός εαυτού επιτέθηκε στον Ναν. Και αμέσως μετά αρχίζει το πανδαιμόνιο.

Αυτός ο πουθενας ο Τζοόυνς δεν πρέπει να ξαναπατήσει παρκέ ποτέ στη ζωή του.



Για το τσίρκο καλός είναι #paobc pic.twitter.com/PtITGQNlOE June 13, 2026

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν κατήγγειλε αμέσως την επίθεση Τζόουνς με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ενώ οι παίκτες της ομάδας μην πιστεύοντας αυτό που έβλεπαν προσπάθησαν να… «βρουν» τον Τζόουνς ο οποίος φυγαδεύτηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, που έδρασαν πάντως εκ των υστέρων.

😳😳😳 Ergin Ataman maç sonunda çok sinirliydi!



“Biz kaybetmeyi kabul ettik.. S**tiğimin Tyrique Jones’u soyunma odasına geldi Kendrick Nunn yaralandı şu anda! Ona vurmak için soyunma odasına geldi! https://t.co/6b43PuWY6p pic.twitter.com/3payZcbq8F — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) June 13, 2026

Μάλιστα υπήρξαν και (αλληλο)απωθήσεις ανάμεσα στους Πράσινους και τους αστυνομικούς, καθώς τα πράγματα πήγαν να ξεφύγουν για τα καλά.

Panathinaikos oyuncuları, Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı öğrenince çok sinirlendi. pic.twitter.com/7wHoEDOCZQ — Euroleague Time (@euroleague_time) June 13, 2026

Παίκτες και προπονητικό τιμ του Παναθηναϊκού κινήθηκαν όλοι μαζί για να ζητήσουν εξηγήσεις από τον ο Τζόουνς, αλλά μπροστά από την πόρτα των αποδυτηρίων των «ερυθρόλευκων» παρατάχθηκε ολόκληρη διμοιρία ΜΑΤ για να αποτρέψει την είσοδο.

Η πράσινη ΚΑΕ κατήγγειλε σπρωξίματα και ξύλο από την αστυνομία προς παίκτες και σταφ, με τα video να καταγράφουν πρωτοφανή σκηνικά.

Για να καταλάβετε τη θέση του κράτους στον επαγγελματικό αθλητισμό.



2 διμοιρίες Ματ χτυπούσαν τους παίκτες και το σταφ του Παναθηναϊκού.



Τους παίκτες, αυτούς που υποτίθεται πάνε στο γήπεδο για να τους προστατεύουν#paobc pic.twitter.com/02gWPuhuBs — Ntel1998 (@Ntel1998) June 13, 2026

🏀🟢 Tyrique Jones olayını öğrendikten sonra Panathinaikos oyuncular Olympiakos soyunma odasına gitmeye çalışıyor. 😳👀pic.twitter.com/AT8GvU8CIe https://t.co/Ssylznd85G — Hızlı Hücum (@hizlihucum) June 13, 2026

Στο μεταξύ στο παρκέ, το κλίμα στην τελετή απονομής του τίτλου στον Ολυμπιακό είχε εμφανή την αμηχανία, ακόμα και από τους παίκτες της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Οι οποίοι απέφυγαν τις πολλές δηλώσεις, αντιλαμβανόμενοι τα όσα είχαν συμβεί, αλλά και εξακολουθούσαν να συμβαίνουν στα ενδότερα.

Ακολούθησαν απειλές για μηνύσεις εκατέρωθεν.

Νωρίτερα και για μία ακόμα φορά στους φετινούς επεισοδιακούς τελικούς, η ομάδα του Παναθηναϊκού είχε φριχτά παράπονα από τη διαιτησία.

Η μία αμφισβητούμενη φάση διαδεχόταν την άλλη, εντείνοντας την καχυποψία και την αίσθηση ότι κάτι έγινε λάθος από την πλευρά των αρμόδιων.

Αν και ο προπονητής του Τριφυλλιού Αταμάν δήλωσε πως αποδέχεται την ήττα και δεν ήγειρε αμέσως και απευθείας θέμα για το πώς σφύριξαν οι διαιτητές και σε αυτό το παιχνίδι, είναι περισσότερο από εμφανές ότι η κρίση είναι βαθιά και η εικόνα απωθητική.

Καταδικάζουμε τα φαινόμενα βίας

Εκτός αν πρόκειται για την κυρία Βάσω

Εκεί μακάρι 🪦 #paobc pic.twitter.com/J24S2tEAXG — Daskalos (@NigelPurpleHaze) June 13, 2026

Ο άλλος κάνει φάουλ στον συμπαίκτη του και κερδίζουν βολές ! 😂😂#paobc https://t.co/pfJQ6GB61U — slk (@Spur_Likou) June 13, 2026

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